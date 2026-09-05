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दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मानी हार, घर में शुरू की फ्री की पाठशाला, 40-50 बच्चों को पढ़ा रहे आज

Raigarh News: रायगढ़ के दिव्यांग शिक्षक अंजय कुमार सूर्यवंशी ने अपनी मेहनत से शासकीय शिक्षक का पद हासिल किया. करीब 12-14 साल पहले उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अपने घर में मुफ्त लाइब्रेरी और पाठशाला शुरू की. आज रोजाना 40-50 बच्चे यहां पढ़ते हैं.

Written BySHRIPAL YADAVEdited ByManish kushawah
Published: Sep 05, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:55 PM IST
दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मानी हार, घर में शुरू की फ्री की पाठशाला, 40-50 बच्चों को पढ़ा रहे आज
Image Credit: ZEE MEDIA

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SHRIPAL YADAV

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श्रीपाल यादव रायगढ़ से रिपोर्टर हैं

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