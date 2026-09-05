दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मानी हार, घर में शुरू की फ्री की पाठशाला, 40-50 बच्चों को पढ़ा रहे आज

बच्चों का भविष्य मजबूत कर रहे

बच्चों का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ सकते. लेकिन अंजय सर के घर पर उन्हें बिना किसी फीस के बेहतर मार्गदर्शन और पढ़ाई का माहौल मिलता है. अंजय कुमार सूर्यवंशी की कहानी यह साबित करती है कि दिव्यांगता किसी इंसान के सपनों और दूसरों के सपनों को उड़ान देने की क्षमता को नहीं रोक सकती. जहां आज शिक्षा कई लोगों के लिए महंगी होती जा रही है, वहीं रायगढ़ का यह शिक्षक पिछले कई वर्षों से बिना फीस लिए बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है.