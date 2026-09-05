दिव्यांग होने के बावजूद नहीं मानी हार, घर में शुरू की फ्री की पाठशाला, 40-50 बच्चों को पढ़ा रहे आज

राज्य चुनें
Teacher Day: शिक्षक का नाम सुनते ही मन में सम्मान का भाव पैदा होता है. लेकिन अगर कोई शिक्षक खुद दिव्यांग होने के बावजूद रोजाना दर्जनों बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटा हो, तो उसकी कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि हौसले और जज्बे की कहानी बन जाती है. 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको रायगढ़ के रहने वाले अंजय कुमार सूर्यवंशी की ऐसी ही कहानी बता रहे हैं.
अंजय कुमार दिव्यांग होने के कारण चल-फिर नहीं सकते, लेकिन उनकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर शासकीय शिक्षक का पद हासिल किया. करीब 20 साल पहले जब अंजय कुमार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तब आर्थिक स्थिति उनके सामने बड़ी चुनौती थी. वह रायगढ़ के अबरार हुसैन के पास PSC की कोचिंग के लिए जाते थे. उनकी लगन और पढ़ाई के प्रति समर्पण को देखते हुए अबरार हुसैन ने उनकी कोचिंग फीस माफ कर दी.
घर को ही बना दिया पाठशाला
अंजय ने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की. हालांकि, वह उस नौकरी को हासिल नहीं कर सके, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन बाद में उनका शासकीय शिक्षक के रूप में चयन हो गया. सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अंजय कुमार के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा कि जो बच्चे महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, उनका क्या? इसी सोच ने करीब 12-14 साल पहले उनके घर को ही एक छोटी-सी लाइब्रेरी और पाठशाला में बदल दिया.
धीरे-धीरे संख्या बढ़ती चली गई
शुरुआत में कुछ बच्चे पढ़ने आए और धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई. आज उनके घर पर रोजाना करीब 40 से 50 बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं. यहां 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों के साथ PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी पढ़ते हैं. अंजय कुमार के पढ़ाए हुए करीब 30 विद्यार्थी आज अलग-अलग सरकारी पदों पर कार्यरत हैं. कोई पटवारी बना, कोई शिक्षक, कोई राजस्व विभाग में पहुंचा, तो कोई सेना और मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है.
बच्चों का भविष्य मजबूत कर रहे
बच्चों का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ सकते. लेकिन अंजय सर के घर पर उन्हें बिना किसी फीस के बेहतर मार्गदर्शन और पढ़ाई का माहौल मिलता है. अंजय कुमार सूर्यवंशी की कहानी यह साबित करती है कि दिव्यांगता किसी इंसान के सपनों और दूसरों के सपनों को उड़ान देने की क्षमता को नहीं रोक सकती. जहां आज शिक्षा कई लोगों के लिए महंगी होती जा रही है, वहीं रायगढ़ का यह शिक्षक पिछले कई वर्षों से बिना फीस लिए बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट