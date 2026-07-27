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नजूल भूमि विवाद में 76 वर्षीय बुजुर्ग की टांगी से हत्या, रायगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

Raigarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नजूल भूमि विवाद के चलते 76 वर्षीय बुजुर्ग बंधन राम पण्डो की टांगी से हत्या कर दी गई. रैरूमाखुर्द चौकी पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपी मकरदम उर्फ मुड़ी माझी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

Written BySHRIPAL YADAV
Published: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST
नजूल भूमि विवाद में 76 वर्षीय बुजुर्ग की टांगी से हत्या, रायगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा
Image Credit: ZEE MEDIA

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श्रीपाल यादव रायगढ़ से रिपोर्टर हैं

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