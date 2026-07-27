नजूल भूमि विवाद में 76 वर्षीय बुजुर्ग की टांगी से हत्या, रायगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

राज्य चुनें
Raigarh Land Dispute: रायगढ़ जिले की रैरूमाखुर्द चौकी पुलिस ने ग्राम धरमपुर-साजापाली में 76 वर्षीय बुजुर्ग बंधन राम पण्डो की हत्या के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी मकरदम उर्फ मुड़ी माझी (40) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि नजूल भूमि पर कब्जे और हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के चलते आरोपी ने टांगी से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को मृतक के पुत्र नोहर साय पण्डो ने रैरूमाखुर्द चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि खेत से लौटने पर उन्होंने अपने पिता को गांव के मकरदम उर्फ मुड़ी माझी के साथ पुराने जमीन विवाद को लेकर बातचीत करते देखा. इसी दौरान उनकी पुत्री ने आकर बताया कि आरोपी ने दादाजी के सिर पर टांगी से ताबड़तोड़ वार कर दिया है. गंभीर रूप से घायल बंधन राम पण्डो को इलाज के लिए सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद हत्या के प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़कर विवेचना आगे बढ़ाई गई.
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके गांव धरमपुर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि नजूल भूमि पर कब्जे को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में उसने टांगी से हमला कर बंधन राम पण्डो की हत्या कर दी.
नजूल भूमि को लेकर विवाद
जांच के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से भी पुष्टि हुई कि दोनों पक्ष नजूल भूमि पर खेती करते थे तथा जमीन की सीमा और कब्जे को लेकर अक्सर विवाद होता था. आरोपी ने बताया कि मृतक हर वर्ष उसकी खेती वाली जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेते थे, जिससे वह नाराज था. इसी आक्रोश में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
24 घंटे में हत्या का खुलासा
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी, घटना के समय पहने गए रक्तरंजित कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. रैरूमाखुर्द चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक जांच के आधार पर इस हत्या की गुत्थी महज 24 घंटे में सुलझा ली.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!