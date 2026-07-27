नजूल भूमि विवाद में 76 वर्षीय बुजुर्ग की टांगी से हत्या, रायगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को मृतक के पुत्र नोहर साय पण्डो ने रैरूमाखुर्द चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि खेत से लौटने पर उन्होंने अपने पिता को गांव के मकरदम उर्फ मुड़ी माझी के साथ पुराने जमीन विवाद को लेकर बातचीत करते देखा. इसी दौरान उनकी पुत्री ने आकर बताया कि आरोपी ने दादाजी के सिर पर टांगी से ताबड़तोड़ वार कर दिया है. गंभीर रूप से घायल बंधन राम पण्डो को इलाज के लिए सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद हत्या के प्रयास के मामले में हत्या की धारा जोड़कर विवेचना आगे बढ़ाई गई.