/लग्जरी गाड़ियों से घूमता था शातिर मास्टरमाइंड, वाहन खरीदी-बिक्री के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना, रायगढ़ पुलिस ने दबोचा

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रायगढ़ पुलिस ने बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया है. वाहन खरीदी-बिक्री और जमीन दलाली के नाम पर 1 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का भड़फोड़ करते हुए मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. तमनार पुलिस की कार्रवाई में आरोपी से ठगी की रकम से खरीदी गई करीब 20 लाख रुपये कीमत की एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो भी जब्त की गई है.
पुलिस जांच में अब तक 10 से 15 पीड़ितों से करोड़ों रुपये की ठगी की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य शिकायतों की जांच जारी है. मामले की शुरुआत रायगढ़ निवासी सद्दाम हुसैन और सुरेश मानिकपुरी की शिकायत से हुई. दोनों ने आरोप लगाया कि ग्राम पड़िगांव निवासी कृष्ण कुमार साहू ने वाहन खरीदी-बिक्री में मुनाफे का झांसा देकर उनसे लगातार रकम ली. बाद में पैसे लौटाने के नाम पर अपनी जमीन बेचने का भरोसा दिलाया और उसी बहाने और रुपये ऐंठ लिए. आरोपी ने अपनी जमीन का सौदा भी किया, लेकिन बाद में उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी अन्य महिला के नाम कर दी.
पूछताछ में ठगी का हुआ खुलासा
जांच में सामने आया कि आरोपी ने सद्दाम हुसैन से 22 लाख रुपये और सुरेश मानिकपुरी से 22.40 लाख रुपये, कुल 44 लाख 40 हजार रुपये नगद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लेकर धोखाधड़ी की. पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने पुरुषोत्तम सिदार, दिनेश शर्मा, संतोष साहू, मनोज सारथी समेत कई अन्य लोगों को भी इसी तरह लाखों रुपये का चूना लगाया. शिकायत के आधार पर तमनार थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया. थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर ठगी की रकम से खरीदी गई एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो जब्त की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के अनुसार अब तक 10 से 15 पीड़ितों से 1 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की ठगी की पुष्टि हो चुकी है. आरोपी के आर्थिक लेन-देन, संपत्तियों और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि ठगी करने वालों को कानून के साथ-साथ उनकी काली कमाई का भी पूरा हिसाब देना होगा.
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