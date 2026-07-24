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लग्जरी गाड़ियों से घूमता था शातिर मास्टरमाइंड, वाहन खरीदी-बिक्री के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना, रायगढ़ पुलिस ने दबोचा

रायगढ़ पुलिस ने वाहन खरीद-बिक्री और जमीन दलाली के नाम पर 1.10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी कृष्णा कुमार साहू को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई करीब 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो और बोलेरो भी जब्त की हैं.

Written BySHRIPAL YADAVEdited ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:48 PM IST
लग्जरी गाड़ियों से घूमता था शातिर मास्टरमाइंड, वाहन खरीदी-बिक्री के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना, रायगढ़ पुलिस ने दबोचा

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श्रीपाल यादव रायगढ़ से रिपोर्टर हैं

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