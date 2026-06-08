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Raipur-Bilaspur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक रायपुर-बिलासपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.
रायपुर-बिलासपुर का तापमान
पिछले 24 घंटों में राज्य के तापमान में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया. राजधानी रायपुर के (माना) में अधिकतम तापमान 42.6°C दर्ज किया गया, जबकि बिलासपुर में अधिकतम तापमान 41.6°C दर्ज किया गया.
सोमवार को आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहने, आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. हालांकि, तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.
कब पहुंचेगा मानसून
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों में राज्य के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद है. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून के 12 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की संभावना है. आमतौर पर मानसून सबसे पहले बस्तर संभाग (सुकमा और बीजापुर) के रास्ते राज्य में प्रवेश करता है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन की नॉर्मल तारीख 12 जून के आसपास रहती है. इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों में यह राजधानी रायपुर पहुंचता है और फिर उत्तर की ओर अंबिकापुर की तरफ बढ़ते हुए पूरे राज्य में एंट्री करता है.
मौसम विभाग ने दी सलाह
मौसम विभाग ने आंधी और बारिश से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है. किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है. आंधी के दौरान पेड़ों के पास जाने से बचें.
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