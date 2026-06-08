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रायपुर-बिलासपुर में गरजेंगे बादल, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, 5 दिन बदला रहेगा मौसम

Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, जिससे मानसून की रफ्तार भी बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को रायपुर और बिलासपुर में बारिश होने की उम्मीद है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:11 PM IST
रायपुर-बिलासपुर में गरजेंगे बादल, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, 5 दिन बदला रहेगा मौसम

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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