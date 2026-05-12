RCB vs KKR मैच से पहले बारिश का अलर्ट, रायपुर में 13 मई को कैसा रहेगा मौसम

RCB vs KKR Raipur Match: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 13 मई के दिन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच मुकाबला होगा. लेकिन इस मैच पहले ही रायपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में मौसम दर्शकों का मचा किरकिरा कर सकता है. बीते तीन दिनों से रायपुर में शाम के वक्त मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक मुकाबले के दिन यानि 13 मई को भी बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है. मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है.

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

रायपुर में 13 मई को भीषण गर्मी के बीच शाम तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है. पूरे दिन तेज धूप और गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि बारिश की संभावना शाम के वक्त बन रही है. दोपहर के समय लू जैसी स्थिति बन सकती है, ऐसे में मुकाबले से पहले यह खबर क्रिकेट प्रेमियों को निराश जरूर कर सकती है. हालांकि मौसम विभाग ने पूरे समय बारिश नहीं होने की बात कही है. ऐसे में मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन माना जा रहा है कि अगर शाम के वक्त बारिश होती है तो फिर मैच में कुछ खलल जरूर पड़ सकता है.

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मंगलवार को टीमों ने की प्रैक्टिस

मैच से पहले सोमवार और मंगलवार को दोनों टीमों आरसीबी और केकेआर ने रायपुर स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया. खिलाड़ियों ने शाम करीब 5 बजे स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया. नेट्स में बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए बड़े शॉट खेलने और अंतिम ओवरों में तेजी से रन जुटाने पर विशेष ध्यान दिया. वहीं गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स की रणनीति के तहत यॉर्कर, स्लोअर गेंदों और सटीक लाइन-लेंथ पर मेहनत की है. अभ्यास सत्र को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे.

क्या चलेगा विराट कोहली का बल्ला

विराट कोहली को लेकर फैंस में उत्साह दिख रहा है. हालांकि रायपुर में हुए पिछले मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली का जलवा नहीं दिखा था. मुंबई इंडियंस के खिलाफ विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे. ऐसे में आरसीबी के समर्थकों को केकेआर के खिलाफ होने वाले मैच में विराट कोहली के बल्ले से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. आरसीबी की टीम ने रायपुर को अपना दूसरा होमग्राउंड बनाया था. ऐसे में यहां टीम इस सीजन में दो मुकाबले खेल रही है. पहले मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को करीबी मुकाबले में हराया था.

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