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ट्रैफिक जाम की झंझट खत्म! रायपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी 8 नई मिनी बसें, कम किराए में सफर होगा आसान

Raipur City Bus: राजधानी रायपुर में सोमवार से 8 नई सिटी बसों का संचालन शुरू होगा. यात्रियों की सुविधा के लिए टाइम-टेबल इस तरह बनाया गया है कि हर स्टॉप पर 15 से 20 मिनट के अंतराल पर बस मिल सके, जिससे लंबा इंतजार न करना पड़े. साथ ही किराया भी बहुत कम रखा गया है.

Written ByPooja
Published: Jun 08, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:56 AM IST
ट्रैफिक जाम की झंझट खत्म! रायपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी 8 नई मिनी बसें, कम किराए में सफर होगा आसान
Image Credit: फाइल फोटो

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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