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Raipur City Bus: राजधानी रायपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. सोमवार से शहर के प्रमुख मार्गों पर 8 नई सिटी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. इससे लोगों को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क भी मजबूत होगा.
नई सर्विस के तहत बसें टाटीबंध चौक से चलेंगी और रेलवे स्टेशन व पचपेड़ी नाका होते हुए इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) तक जाएंगी. इस सर्विस के शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को सीधा फायदा होगा. यात्रियों की सुविधा के लिए टाइम-टेबल इस तरह बनाया गया है कि हर स्टॉप पर 15 से 20 मिनट के अंतराल पर बस मिल सके, जिससे लंबा इंतजार न करना पड़े. साथ ही किराया भी बहुत कम रखा गया है. टाटीबंध से रेलवे स्टेशन तक के सफर के लिए यात्रियों को सिर्फ 25 रुपए देने होंगे.
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई मिनी बसें जाएगी
इस नई सेवा का मकसद लोगों को किफायती और नियमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार यह बस सेवा शुरू में 45 दिनों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी. इस दौरान यात्रियों की संख्या, रूट की उपयोगिता और परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि इस नई मिनी-सिटी बस सेवा के शुरू होने से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को आने-जाने के लिए एक सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा. बता दें कि इन रूटों पर बस चलाने की औपचारिक मंजूरी 5 जून को दी गई थी. जिसके बाद से प्रशासन ने बसों का संचालन की तैयारी शुरू कर दी थी.
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