शादी का वादा...भरोसे का जाल और फिर खाते से गायब हुए लाखों, महिला बन ठगों ने बुजुर्ग को लगाया चूना

Online Marriage Scam: राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने साइबर अधराध के बढ़ते खतरे को फिर उजागर कर दिया है. आजाच चौक थाने क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर 80 वर्षीय बुजुर्ग से 9 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, हांडीपारा एचएमटी चौक निवासी मनहरण लाल टिकरिहा, जो रविशंतर विश्वविद्यालय से रियायर्ड टेक्नीशियन हैं. विवाह के लिए दिल्ली स्थित एक मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया था. इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें रजनी शर्मा नाम की महिला का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया. महिला ने खुद को कोरबा की रहने वाली और रेलवे इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त बताकर बातचीत शुरू की. धीरे-धीरे उसने बुजुर्ग का भरोसा जीत लिया और कुछ ही दोनों में शादी का प्रस्ताव सामने रख दिया.

घर में शादी का बहाना बनाकर मांगे पैसे

14 जून 2025 को अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत के बाद आरोपी ने 15 जून को फिर से फोन किया और परिवार में शादी का बहाना बनाकर 1.50 लाख रुपए की मांग की. आरोपी पर भरोसा करते हुए पीड़ित ने अपने SBI खाते से एक चेक के जरिए 1.40 लाख जमा कर दिए. इसके बाद, 18 जून को एक और अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि "रजनी शर्मा" का पटना में एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है. भावनाओं में बहकर पीड़ित ने एक बार फिर 1.50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए.

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9,50,000 की ठगी की

इस प्रकार आरोपी ने बार-बार अलग-अलग कारणों का हवाला देकर पैसे की मांग की कभी मेडिकल इलाज के नाम पर तो कभी पारिवारिक जरूरतों के लिए और कभी-कभी अन्य आपात स्थितियों के लिए. यह सिलसिला 15 जून 2025 से 9 जनवरी 2026 तक जारी रहा. इस दौरान पीड़ित ने अलग-अलग तारीखों पर कुल 9,50,000 की राशि ट्रांसफर की. मार्च 2026 में आरोपी का मोबाइल नंबर अचानक बंद हो गया. जब बार-बार संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं तो पीड़ित को शक हुआ और तभी जाकर पूरे धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. इसके बाद पीड़ित ने आजाद चौक पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज जांच शुरू कर दिया है.

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