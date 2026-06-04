रायपुर-बिलासपुर में गर्मी से मिलेगी राहत, तूफानी हवाओं की चेतावनी, बौछारें पड़ने के आसार

Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से जारी भीषण गर्मी और तपते तापमान के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार संकेत मिल रहे हैं कि आज (4 जून) से राज्य में प्री-मॉनसून गतिविधियां सक्रिय हो जाएंगी. इसके चलते अगले पांच दिनों तक पूरे राज्य में गरज-चमक के साथ आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तेज हवाएं भी चल सकती हैं. आइए एक नज़र डालते हैं कि आज गुरुवार को रायपुर और बिलासपुर में मौसम कैसा रहेगा.

गुरुवार को कैसा रहेगा रायपुर-बिलासपुर का मौसम

राज्य के दो बड़े शहरों की बात करें तो राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आज पूरे दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. दोनों ही शहरों में दोपहर या शाम के समय तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. इस दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल

पिछले 24 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं दूसरी ओर पेंड्रा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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मौसम विभाग ने दी सलाह

मौसम के बदलते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता के लिए एक सुरक्षा सलाह जारी की है. लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों में, बड़े पेड़ों के पास, या बिजली के खंभों और ट्रांसफॉर्मर के करीब खड़े होने से बचें.

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