Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /मानसून अभी दूर है! रायपुर-बिलासपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, 24 घंटे में पलटेगा मौसम

मानसून अभी दूर है! रायपुर-बिलासपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, 24 घंटे में पलटेगा मौसम

Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून के इंतजार के बीच राज्य में उमस और चिपचिपी गर्मी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव सबसे गर्म जगह रही, जहां तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रायपुर और बिलासपुर के लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:53 PM IST
मानसून अभी दूर है! रायपुर-बिलासपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, 24 घंटे में पलटेगा मौसम

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एमपी में भगवान भरोसे मरीज! अस्पताल में गार्ड कर रहा लोगों का इलाज, डॉक्टर-नर्स गायब
Singrauli News59 min ago
2
cm mohan yadav1 hr ago
3
chhindwara cough syrup case2 hrs ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
sagar news3 hrs ago