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Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून के आने से पहले मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है. रायपुर और बिलासपुर समेत कई इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, लेकिन लोग उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी
पिछले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. राजनांदगांव राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रायपुर और बिलासपुर में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई.
बुधवार को कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग द्वारा आज 10 जून को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है. इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा), आंधी-तूफान और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
मानसून कहां पहुंचा
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और बिहार पहुंच चुका है. अब छत्तीसगढ़ में भी मानसून के आगमन के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं और संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में यह आधिकारिक तौर पर दस्तक दे देगा.
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