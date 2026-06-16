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Raipur- Bilaspur Mausam: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल रुक गई है और यह सिस्टम अभी राज्य की सीमा पर ही ठहरा हुआ है. हालांकि आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि रायपुर और बिलासपुर समेत पूरे राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां जोरों पर हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
रायपुर-बिलासपुर का तापमान
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो पता चलता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई. सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 28.5°C दर्ज किया गया. इसके अलावा, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 39.7°C और न्यूनतम तापमान 28°C दर्ज किया गया.
आज कैसा रहेगा दोनों शहरों का मौसम
आज मंगलवार को रायपुर और बिलासपुर में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. दोनों शहरों में बादल छाए रहने और गरज-चमक या धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की उम्मीद है. वहीं अधिकतम तापमान लगभग 39°C और न्यूनतम तापमान लगभग 27°C रहने की संभावना है.
कब होगी मानसूनी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार रायपुर और बिलासपुर में 18 से 20 जून के बीच मानसून के आने की उम्मीद है. दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 3 या 4 दिन में एंट्री कर सकता है. अभी रायपुर, बिलासपुर के इलाकों में प्री-मानसून गतिविधियां चल रही हैं. कई जगहों पर आंधी-तूफान, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 18 जून के बाद बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी, जिससे मानसून की शुरुआत हो सकती है. इसके बाद भारी बारिश की संभावना है.
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