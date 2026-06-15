राज्य चुनें
Raipur-Bilaspur Mausam: प्री-मानसून गतिविधियों ने छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया है और अगले पांच दिनों तक तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा), आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है. वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर के लिए भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
रायपुर-बिलासपुर में आज कैसा मौसम रहेगा
मौसम विभाग के अनुसार आज 15 जून को रायपुर और बिलासपुर के कई इलाकों में मौसम सुहावना रहेगा. शाम तक आसमान में बादल छाने की उम्मीद है और शहर में आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है. धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है. रायपुर और बिलासपुर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
देखें दोनों शहरों का तापमान
पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें मुंगेली जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई. शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 40°C और न्यूनतम तापमान 27.5°C दर्ज किया गया, जबकि बिलासपुर में अधिकतम तापमान 38.9°C और न्यूनतम तापमान 26°C दर्ज किया गया.
मानसून को लेकर अपडेट
मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 4 से 5 दिनों में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में एंट्री कर सकता है. जिसके बाद से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिसके बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा.
आज प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
इसके अलावा मौसम विभाग ने आज सोमवार को राज्य के कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और छतें गिरने का खतरा हो सकता है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!