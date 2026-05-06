रायपुर में बाउंसर जीजा ने दो सालियों को मारी गोली, पत्नी से विवाद के बाद बौखलाया, एक मौत

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुंदरी पारा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोपी जितेंद्र वर्मा (जीजा) जो पेशे से एक बाउंसर है, ने अपनी दो सालियों पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी. इस हमले में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पारिवारिक विवाद बना खौफनाक

रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी मोवा बाजार चौक पर रहता है. पारिवारिक विवाद के चलते वह सुंदरी पारा स्थित एक घर में गया, जहां उसकी अपनी दो सालियों से कहा-सुनी हो गई. इस घटना के दौरान उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी. इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने घर के बाहर मुख्य सड़क पर भी गोलियां चलाईं. जय दुर्गा मेडिकल के अंदर और मोवा मुख्य सड़क पर उषा प्राइड के सामने.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पंडरी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. इसके अलावा DCP मयंक गुर्जर भी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है, और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

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पत्नी से विवाद के बाद बौखलाया

DCP मयंक गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ हुए घरेलू विवाद के चलते इस अपराध को अंजाम दिया. इस घटना में एक लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया. आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. फिलहाल, पुलिस पूरी घटना की जांच में सक्रिय रूप से जुटी हुई है.

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