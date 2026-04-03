रात 1 बजे महिलाओं को फोन करता था शहर काजी, अश्लील बातें करने के लिए बनाता था दवाब, अब हुआ बर्खास्त

Raipur News-रायपुर में शहर को काजी आरिफ अली फारूकी को बर्खास्त कर दिया गया है. शहर काजी पर महिलाओं को देर रात फोन कर अश्लील बातें करने और दोस्ती के लिए दवाब बनाने के आरोप लगे हैं. समाज की बैठक में सर्वसम्मति से शहर काजी के पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है.
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Raipur Qazi Dismissed-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद हैरान करने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है. बैजनाथपारा स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन यतीमखाना के शहर काजी आरिफ अली फारूकी पर पद की गरिमा को तार-तार करने के गंभीर आरोप लगे हैं. महिला के साथ अश्लीलता और अनुचित व्यवहार की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने कड़ा फैसला लेते हुए आरिफ अली फारूकी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.
आधी रात को बुलाया घर, बनाया दवाब
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित महिला ने वक्फ बोर्ड में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, आरिफ अली फारूकी देर रात फोन कर बातचीत करने और महिला पर फ्रेंडशिप के लिए दबाव बनाता था. महिला ने आरोप लगाया कि काजी ने उसे रात करीब 1 बजे अपने घर बुलाया और उसके साथ अमर्यादित व अनुचित व्यवहार किया.
उलेमाओं की बैठक में फैसला
इस घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर के मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी और आक्रोश फैल गया. समाज के लोगों और उलेमाओं ने इसे धार्मिक पद की शुचिता के खिलाफ माना. मामले की गंभीरता को देखते हुए 31 मार्च 2026 को रायपुर में उलेमाओं और समाज के प्रमुख लोगों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में शिकायत के तथ्यों पर विचार विमर्श करने के बाद सर्मसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और आरिफ अली फारूकी को शहर काजी के पद से हटाने का निर्णय लिया गया है.
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने फैसले को बताया सही
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों से उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया है आरिफ अली फारूकी ने काजी जैसे गरिमामय पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है. समाज की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है. यह फैसला समाज में अनुशासन और विश्वास बनाए रखने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है.
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