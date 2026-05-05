रायपुर में महिला अधिकारी को अश्लील कॉल, संबंध बनाने की मांग की, व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें भेजीं

Obscene Act With Female Officer-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टूरिज्म बोर्ड की एक महिला अधिकारी के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है. आरोप है कि अज्ञात नंबर से कॉल आया, फोन करने वाले शख्स ने महिला से उनके निजी जीवन के बारे में पूछा. इसके बाद उससे संबंध बनाने को कहने लगा. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की. इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सऐप पर न्यूड फोटो भेजी. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. यह मामला टिकरापारा क्षेत्र का है.

अज्ञात नंबर से आया कॉल

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 अप्रैल की सुबह एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें की और फिर उनके निजी जीवन से जुड़े सवाल पूछे. इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की. विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी.

आरोपी ने भेजी न्यूड फोटो

पीड़िता के मुताबिक, 4 मई की सुबह फिर उसी नंबर से कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज आए. आरोपी ने इस बार उन्हें व्हाट्सएप पर अपनी न्यूड फोटो भेजे. आरोपी ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया. पीड़िता का कहना है कि लगातार हो रही इस हरकत से वे तनाव में हैं और उनकी निजी जिंदगी भी प्रभावित हो रही है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

पीड़िता ने अपनी शिकायत में संबंधित मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपा है. पुलिस नंबर के आधार पर जांच कर रही है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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