पत्नी, पैसा और वो...! पूर्व मंत्री के बेटे ने क्यों किया सुसाइड? जय के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आदर्श नगर में पूर्व राज्य मंत्री धनीराम साहू के बेटे जय साहू ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे पारिवारिक विवाद और 'लव ट्राइएंगल' के कोण से देख रही है.

दरअसल, 26 अप्रैल को धनीराम साहू के बड़े बेटे भागवत साहू ने मोवा पुलिस स्टेशन में सूचना दी कि उनका छोटा भाई जय साहू सुबह से कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है. पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो जय साहू का शव फंदे से लटकता मिला.

मजबूरी में उठाया ये कदम

मृतक के परिजन इस आत्महत्या के लिए जय की पत्नी किरण साहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जय के भाई भागवत साहू का आरोप है कि किरण का जय के ही एक दोस्त अनुज द्विवेदी के साथ प्रेम संबंध था, जिससे जय लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि किरण ने जय के खाते से कुछ पैसे भी निकाल लिए थे, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था. भागवत ने बताया कि इसी प्रताड़ना से मजबूर होकर जय ने यह आत्मघाती कदम उठाया.

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ट्रेडिंग का करता था काम

वहीं दूसरी तरफ मृतक की पत्नी किरण साहू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. किरण का कहना है कि अवैध संबंधों के आरोप पूरी तरह झूठे हैं. उन्होंने कहा कि जय साहू शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और लंबे समय से भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते वह तनाव में था और इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली.

दोनों पक्षों ने की शिकायत

इस मामले में दोनों पक्षों ने पंडरी थाने में अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई है. रायपुर उत्तर जोन की ACP पूर्णिमा लामा ने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है. शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा नजर आ रहा है. शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.

कौन थे धनीराम साहू ?

बता दें कि मृतक के पिता धनीराम साहू अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री रह चुके थे. वे 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर कसडोल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे. कुछ समय पूर्व ही धनीराम साहू का निधन हुआ है. उनका परिवार लंबे समय से रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में रह रहा है.

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