Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3194491
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रायपुर से मुंबई जाना हुआ और आसान, शुरू होगी चौथी फ्लाइट, अब दोपहर में भी सफर होगा आसान

Raipur News-रायपुर से मुंबई के लिए चौथा नियमित फ्लाइट शुरू हो गई है. दोपहर में यात्रियों को मुंबई के लिए फ्लाइट मिलेगी. नई फ्लाइट के शुरू होने से इस मार्ग लगभग 600 सीटें हो जाएंगी. यात्रियों को अब सफर करने में आसानी होगी.

 

Written By  rupesh gupta|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर से मुंबई जाना हुआ और आसान, शुरू होगी चौथी फ्लाइट, अब दोपहर में भी सफर होगा आसान

Raipur Mumbai New Flight-रायपुर को आज एक और हवाई सौगात मिल गई. मुंबई के लिए चौथी नियमित फ्लाइट शुरू हो गई है. करीब दो साल के इंतजार के बाद शुरू हुई इस नई सेवा से अब यात्रियों को सुबह और शाम के साथ दोपहर में भी सीधी उड़ान का ऑप्शन मिल गया है. नई फ्लाइट की टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और शुरुआती किराया करीब 7 हजार रुपये रखा गया है. मुंबई से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए किराया लगभग 6500 रुपए है.

दोपहर में भरेगी उड़ान
नई उड़ान मुंबई से दोपहर करीब 12.30 बजे रवाना होकर 2.25 बजे रायपुर पहुंचेगी. इसके बाद रायपुर से 2.55 बजे उड़ान भरकर शाम 4.35 बजे मुंबई पहुंचेगी. दोपहर के समय शुरू हुई इस सेवा से कारोबार, इलाज, रिश्तेदारी, पर्यटन और निजी काम से यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से इस समय स्लॉट में फ्लाइट शुरू करने की मांग की जा रही थी. लंबे इंतजार के बाद फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है.

यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत
नई फ्लाइट जुड़ने से रायपुर मुंबई रूट पर सीटों की संख्या भी बढ़ गई है. अब तक इस मार्ग पर रोजाना करीब 400 सीटें उपलब्ध थीं, जो अब बढ़कर लगभग 600 हो जाएंगी. सीटें बढ़ने से टिकट मिलने में आसानी होगी और किराए पर भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े शहरों के पीछे है रायपुर
मुंबई रायपुर रूट पर यात्रियों की संख्या लगातार ज्यादा रहती है. इसी वजह से यह शहर राजधानी से सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में शामिल है. फिलहाल दिल्ली के बाद मुंबई और हैदराबाद ऐसे शहर हैं, जहां रायपुर से सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं.

जल्द शुरू हो सकती हैं ये उड़ाने
इससे पहले मुंबई, रायपुर और विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली एक सेवा फरवरी 2023 में बंद हो गई थी. इसके बाद से ही चौथी फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा था. अब नई उड़ान शुरू होने से वह इंतजार भी खत्म हो गया.अब यात्रियों की नजर रायपुर-प्रयागराज और रायपुर-जयपुर सीधी उड़ानों पर है, जिनके फिर से शुरू होने की मांग लगातार हो रही है. यात्रियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन फ्लाइट्स का भी संचालन शुरू हो सकता है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में बदलने वाला है मौसम, भीषण गर्मी के बीच होगी बारिश, चलेगी तेज आंधी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh airportRaipur Mumbai Flight

Trending news

mp news
MP में 3 महीने से पोषण आहार प्लांट बंद, रोजी-रोटी पर संकट, 4 लाख महिलाएं परेशान
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, 13 जिलों में लू का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
sheopur news
6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा
jabalpur news
आसमान से आई दुल्हन...डोली की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर पिया के घर पहुंची
guna news hindi
साइड नहीं मिली तो बारातियों पर ही चढ़ा दी ट्रैक्टर,दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान
mp news
एमपी के विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की लिस्ट जारी, जानिए कहां-किसे मिली कमान?
khandwa news
खंडवा में भीषण सड़क हादसा, मकान से टकराई बारातियों की कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल
bhopal news
भोपाल एयरपोर्ट पर हंगामा! एअर इंडिया की फ्लाइट अचानक कैंसिल,यात्रियों में मचा हड़कंप
gwalior news
बुजुर्ग महिला को रोड पार कराई, फिर बातों में उलझाकर उतरवा लिए सोने के जेवर
gwalior news
ग्वालियर अस्पताल में 'पुष्पा' की रिपोर्ट पर 'दिलीप' का इलाज, 2 घंटे में मरीज की मौत