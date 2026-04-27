रायपुर से मुंबई जाना हुआ और आसान, शुरू होगी चौथी फ्लाइट, अब दोपहर में भी सफर होगा आसान

Raipur Mumbai New Flight-रायपुर को आज एक और हवाई सौगात मिल गई. मुंबई के लिए चौथी नियमित फ्लाइट शुरू हो गई है. करीब दो साल के इंतजार के बाद शुरू हुई इस नई सेवा से अब यात्रियों को सुबह और शाम के साथ दोपहर में भी सीधी उड़ान का ऑप्शन मिल गया है. नई फ्लाइट की टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और शुरुआती किराया करीब 7 हजार रुपये रखा गया है. मुंबई से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए किराया लगभग 6500 रुपए है.

दोपहर में भरेगी उड़ान

नई उड़ान मुंबई से दोपहर करीब 12.30 बजे रवाना होकर 2.25 बजे रायपुर पहुंचेगी. इसके बाद रायपुर से 2.55 बजे उड़ान भरकर शाम 4.35 बजे मुंबई पहुंचेगी. दोपहर के समय शुरू हुई इस सेवा से कारोबार, इलाज, रिश्तेदारी, पर्यटन और निजी काम से यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से इस समय स्लॉट में फ्लाइट शुरू करने की मांग की जा रही थी. लंबे इंतजार के बाद फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है.

यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत

नई फ्लाइट जुड़ने से रायपुर मुंबई रूट पर सीटों की संख्या भी बढ़ गई है. अब तक इस मार्ग पर रोजाना करीब 400 सीटें उपलब्ध थीं, जो अब बढ़कर लगभग 600 हो जाएंगी. सीटें बढ़ने से टिकट मिलने में आसानी होगी और किराए पर भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है.

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बड़े शहरों के पीछे है रायपुर

मुंबई रायपुर रूट पर यात्रियों की संख्या लगातार ज्यादा रहती है. इसी वजह से यह शहर राजधानी से सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में शामिल है. फिलहाल दिल्ली के बाद मुंबई और हैदराबाद ऐसे शहर हैं, जहां रायपुर से सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं.

जल्द शुरू हो सकती हैं ये उड़ाने

इससे पहले मुंबई, रायपुर और विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली एक सेवा फरवरी 2023 में बंद हो गई थी. इसके बाद से ही चौथी फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा था. अब नई उड़ान शुरू होने से वह इंतजार भी खत्म हो गया.अब यात्रियों की नजर रायपुर-प्रयागराज और रायपुर-जयपुर सीधी उड़ानों पर है, जिनके फिर से शुरू होने की मांग लगातार हो रही है. यात्रियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन फ्लाइट्स का भी संचालन शुरू हो सकता है.

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