/कुवैत से पति ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, विदेश जाने के बाद दूरी बनाई, FIR दर्ज

Raipur Triple Talaq Case-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. कुवैत में नौकरी कर रहे एक शख्स ने फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ लिया. पीड़िता ने पति पर मानसिक प्रताड़ना, गाली-गलौज और तलाक देकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकात के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.