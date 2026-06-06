/कुवैत से पति ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, विदेश जाने के बाद दूरी बनाई, FIR दर्ज

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Raipur Triple Talaq Case-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. कुवैत में नौकरी कर रहे एक शख्स ने फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ लिया. पीड़िता ने पति पर मानसिक प्रताड़ना, गाली-गलौज और तलाक देकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकात के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी के 18 साल बाद तोड़ा रिश्ता
पुलिस के अनुसार, रायपुर के राजातालाब इलाके में रहने वाली महिला की शादी साल 2008 में चौरसिया कॉलोनी के रहने वाले शाहिद रजा से हुई थी. दोनों के दो बच्चे भी हैं. शादी की शुरुआती कुछ साल तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा. इसके बाद पति शाहिद काम के सिलसिले में विदेश चला गया.
फोन पर दिया तीन-तलाक
महिला का आरोप है कि कुवैत जाने के बाद शाहिद ने परिवार से दूरी बना ली. वह न तो पत्नी-बच्चों को अपने साथ विदेश ले गया और न ही उनके खर्चे की जिम्मेदारी उठाई. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर फोन पर विवाद होता था. हाल ही में फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों में बहस हो गई. इस पर शाहिद ने पत्नी के साथ गाली-गलौज की और फोन पर ही तीन बार तलाक बोल दिया.
पुलिस ने मामला दर्ज
पति की इस हरकत से परेशान होकर महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और तीन तलाक कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है. चूंकि आरोपी अभी कुवैत में है, इसलिए पुलिस फोन कॉल के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जुटा रही है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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