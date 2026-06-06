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कुवैत से पति ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, विदेश जाने के बाद दूरी बनाई, FIR दर्ज

Raipur News-रायपुर में पति ने अपनी पत्नी को कुवैत से फोन पर तीन तलाक दे दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि विदेश जाने के बाद पति ने परिवार से दूरी बना ली और लंबे समय से घर नहीं लौटा. अब उसने तलाक दे दिया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:28 PM IST
कुवैत से पति ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, विदेश जाने के बाद दूरी बनाई, FIR दर्ज

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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