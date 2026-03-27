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रायपुर में 'इंटरनेशनल ठगी' का भंडाफोड़, 12वीं पास युवक अमेरिकी नागरिकों को लगा रहे थे चूना, 42 गिरफ्तार

Raipur News-रायपुर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत शहर में संचालित 3 अवैध कॉल सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मेघालय के निवासी हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:13 AM IST
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रायपुर में 'इंटरनेशनल ठगी' का भंडाफोड़, 12वीं पास युवक अमेरिकी नागरिकों को लगा रहे थे चूना, 42 गिरफ्तार

International Cyber Fraud Busted-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठकर अमेरिका और चीन के नागरिकों से ठगी करने वाले एक बड़े कॉल सेंटर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. गुजरात के दो शातिर ठगों ने रायपुर के पॉश इलाकों में ऑफिस खोलकर 12वीं पास युवाओं के जरिए करोडों का जाल बिछा रखा था. पुलिस ने इस मामले में 42 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार हैं. जांच में सामने आया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे. 

हिंदी की स्क्रिप्ट से होती थी ठगी
जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग केवल 12वीं पास हैं और उन्हें अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आती है. गिरोह का सरगना इन युवकों को ठगी के लिए खास तरह कि ट्रेनिंग देता था. उन्हें कागज पर हिंदी में लिखकर दिया जाता था कि इंग्लिश में क्या और कैसे बोलना है. ये लोग उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर अमेरिकी नागरिकों से बात करते थे. यदि कोई ग्राहक तकनीकि सवाल पूछता, तो कॉल तुरंत सीनियर को ट्रांसफर कर दी जाती थी. 

व्हाट्सएप के जरिए आता था ठगी
यह गिरोह भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्रिय रहता था, क्योंकि उस समय अमेरिका में दिन होता है. इनके पास व्हाट्सएप के जरिए उन अमेरिकी नागरिकों का डेटा आता था, जिन्होंने वहां के बड़े बैंकों से लोन ले रखा था. ठग उन्हें कॉल कर डराते थे कि उनका सिबिल स्कोल खराब हो गया है या उनकी किस्त जमा नहीं हुई है. डर दिखाकर उनके खातों की जानकारी हासिल की जाती थी और चाइनीज ऐप के जरिए ऑनलाइन चेक जनरेट कर लाखों डॉलर उड़ा लिए जाते थे. 

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अहमदाबाद में बैठे हैं मास्टरमाइंड
पुलिस के अनुसार, इस पूरे सिंडेकेट के मुख्य आरोपी अहमदाबाद निवासी विकास शुक्ला और संजय शर्मा हैं. इन दोनों ने रायपुर के पिथालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर में ऑफिस किराए पर लिए थे. साथ ही पाम बेलागियो में एक लग्जरी फ्लैट भी रेंट पर ले रखा था. मास्टरमाइंड खुद रायपुर में नहीं रुकते थे, वे कुछ दिनों के अंतराल पर आकर मैनेजरों को निर्देश देते और वापस गुजरात लौट जाते थे. 

30 हजार में इंचार्ज और 15 हजार में कॉलर
पुलिस ने इस कॉल सेंटर के तीन मुख्य प्रभारियों, रोहित यादव, सौरभ सिंह और गौरव यादव को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि इंचार्ज को करीब 30 हजार रुपए महीना वेतन दिया जाता था, जबकि कॉल करने वाले युवाओं को 15 से 20 हजार रुपए तक भुगतान किया जाता था. रायपुर पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंडों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा सड़क हादसे में 10 की मौत, 20 घायल, सीएम ने भी जताया दुख

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