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रायपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए NSUI का उग्र प्रदर्शन, CM हाउस घेरने निकले कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झूमाझटकी

Raipur News-रायपुर में NSUI ने छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया. प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस के आसपास 4 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस और उनके बीच झूमाझटकी की स्थिति बनी.

 

Written By  Satya Prakash|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 07, 2026, 08:53 PM IST
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रायपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए NSUI का उग्र प्रदर्शन, CM हाउस घेरने निकले कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झूमाझटकी

Raipur NSUI Protest-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कें गुरुवार शाम उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गईं, जब छात्र संघ चुनाव कराने की मांग और विश्वविद्यालयों में बढ़ते राजनैतिक हस्तक्षेप समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने विशाल प्रदर्शन किया. इस बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से रायपुर पहुंचे, जिनके साथ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारी संख्या में छात्र कार्यकर्ता मौजूद रहे. सीएम हाउस घेरने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और झूमाझटकी भी हुई. हालाकिं, प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. 

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की
पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मोती बाग के पास मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले NSUI कार्यकर्ताओं-नेताओं को रोक दिया. इस दरमियान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी देखने को मिली. नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वह इसी तरह का रुख अख्तियार करते रहेंगे.

पुलिस ने की बैरिकेडिंग
सीएम हाउस घेराव के लिए निकलने से पहले महिला थाना चौक के पास बने मंच में एनएसयूआई नेता-कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए. NSUI के इस आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस ने 4 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई थी, प्रदर्शनकारियों ने पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी. इस बीच झूमाझटकी की स्थिति बनी. कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

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2017 में हुए थे छात्र संघ चुनाव
बता दें कि साल 2017 से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि NSUI के छात्र बड़े वोट से चुनाव जीतेंगे, इस डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है. इन सालों में चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ने पुरजोर कोशिश भी की है. लेकीन सरकार की ओर से अब तक छात्रसंघ चुनाव के लिए सकारात्मक पहल नहीं हुई है.

क्यों लगी छात्रसंघ चुनाव पर रोक?
23 अगस्त 2017 को सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी. सरकार ने कुलपतियों की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कुलपतियों द्वारा चुनाव से शिक्षण संस्थाओं का माहौल खराब होने की बात कही गई थी. साथ ही यह भी कहा था कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है.

यह भी पढ़ें-बस्तर में माओवादियों का खजाना बरामद, 3 महीने में 6.75 करोड़ नगद और 8 किलो सोना जब्त

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