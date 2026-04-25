रायपुर में गांजा तस्कर पर कसा शिकांजा, हिस्ट्रीशीटर रवि साहू की 7.5 करोड़ संपत्ति अटैच करने की तैयारी

Raipur Police Action: राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और गांजा किंगपिन रवि साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उसकी करीब 7.50 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कार्रवाई SAFEMA (सफेमा) एक्ट के तहत की जाएगी. पुलिस ने इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा है.

रवि के खिलाफ 55 आपराधिक मामले दर्ज

रायपुर कमिश्नरेट में एनडीपीएस एक्ट के तहत इस तरह की यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो अवैध नशे के नेटवर्क पर सीधी चोट के रूप में देखी जा रही है. रवि साहू को प्रदेश का बड़ा गांजा तस्कर बताया जाता है. पुलिस के मुताबिक रवि के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और गांजा तस्करी समेत कुल 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जांच में सामने आया है कि उसने अवैध कमाई से अपनी पत्नी, बेटे और मां के नाम पर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी थीं. सूत्रों के अनुसार, गांजा तस्करी से उसने करीब 12 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की, जिसमें 7.50 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर सफेमा की कार्रवाई की तैयारी की जा रही.

कालीबाड़ी इलाके में साम्राज्य

रायपुर शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले कालीबाड़ी इलाके से उसका नेटवर्क संचालित होता था और यहीं से प्रदेश के कई हिस्सों में अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई की जाती थी. पुलिस ने कई दफे उसके अड्डे पर दबिश दी. उसके कई गुर्गे भी दबोचे गए बावजूद गांजे की बिक्री थमने का नाम नही ले रही थी. पुलिस कार्रवाई के एक घंटे बाद उसके अन्य गुर्गे गांजे की बिक्री शुरू कर दिया करते थे. कालीबाड़ी इलाके में रवि साहू ने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा था. काली कमाई से करोड़ो की जमीन, रेस्टोरेंट समेत कई प्रोपर्टी तैयार कर लिया था. फिलहाल रवि साहू एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद है. डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने Zee मीडिया से बातचीत में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस कार्रवाई को रायपुर पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी और निर्णायक पहल माना जा रहा है.

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