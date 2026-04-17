Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3182379
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मुंबई से पकड़ा गया 3 STUMPS गैंग का मास्टरमाइंड बाबू खेमानी, कई राज्यों में फैला था सट्टे का नेटवर्क, 60 लाख का माल जब्त

3 STUMPS Online Betting:रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के कथिच मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने BMW कार सहित करीब 60 लाख रुपए का सामान जब्त किया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई से पकड़ा गया 3 STUMPS गैंग का मास्टरमाइंड बाबू खेमानी, कई राज्यों में फैला था सट्टे का नेटवर्क, 60 लाख का माल जब्त

3 STUMPS Online Betting: रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के कथिच मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. 17 अप्रैल को उसे फ्लाइट के जरिए रायपुर लाया गया. इस कार्रलाई में उसके साथ जुड़े 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक BMW कार सहित करीब 60 लाख रुपए का सामान जब्त किया है. बाबू खेमानी पर मुंबई और उड़ीसा में किराए के मकानों से ऑनलाइन सट्टा संचालन कराने का आरोप है.

बाबू खेमानी, ‘3 STUMPS’ नाम की ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक का कथित संचालक और एक सट्टेबाजी सिंडिकेट का संदिग्ध सरगना है. जांच में सामने आया है कि बाबू खेमानी  के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे, जिसका उसने फायदा उठाकर हाई-प्रोफाइल सट्टेबाजों तक अपनी पहुंच बनाई शुरुआत नें वह मेट्रो, कलर 777 और क्लासिक एक्स 99 जैसे बेटिंग ऐप्स का संचालन करता था. आरोप है कि वह दबाव बनाकर सट्टे से जुड़ी रकम की वसूली करता था. रायपुर पुलिस की सख्ती बढ़ने पर उसने अपना नेटवर्क दूसरे राज्यों में फैलाते हुए ऑनलाइन सट्टा गतिविधियां जारी रखीं. मामले में विदेशी कनेक्शन की संभावना को लेकर पुलिस जांच कर रही है. 

विदेशी कनेक्शन की जांच
पुलिस के अनुसार, बाबू खेमानी 2011 में दुबई, 2023 में थाईलैंड गए थे और 2025 में तीन बार दुबई का दौरा किया. उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है.  रायपुर, मुंबई, पुणे और गोवा जैसे शहरों में उसके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की मदद से पैनल चलाए जा रहे थे. जांच से पता चला है कि इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के भीतर अलग-अलग लोगों की खास और निर्धारित भूमिकाएं थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक  27 आरोपी गिरफ्तार
महादेव सिंडिकेट की तर्ज पर वह '3 STUMPS' नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर IPL मैचों पर सट्टा लगाने का काम करता था.  13 अप्रैल को गंज थाना पुलिस ने  उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था. रायपुर में अपने भाई करण खेमानी की मदद से, वह पुणे,मुबंई और गोवा में बैठकर इन पैनलों को ऑपरेट कर रहा था।.अब तक इस मामले में पुलिस 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. 

ये भी पढ़ें : जिसे जेल भिजवाया, उसी से पत्नी को हुआ इश्क; फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के सिर में उतरवा दी गोली

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

Raipur police arrest babu khemani

Trending news

khandwa news
'एकात्म पर्व' में सीएम ने गिनाई प्रदेश की खूबियां, बोले- यहां कण-कण में भगवान हैं
Mohan Yadav
ओंकारेश्वर में एकात्म पर्व शुरू, मोहन यादव बोले- युगों तक स्मरण रहेंगे शंकराचार्य
Census 2027
MP में जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, मोबाइल से भरें जानकारी; जानें पूरा प्रोसेस
mp news
MP Breaking News LIVE: आग बरसा रहा सूरज, एमपी में आज कांग्रेस का सम्मेलन, 17 अप्रैल की बड़ी खबरें
Narmadapuram news
लाड़ली बहनों के बहाने कांग्रेस पर बरसे सीएम, सिवनी मालवा में दी करोड़ों की सौगात
gwalior news
ऐलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान धड़ाम से गिरा 35 फीट लंबा गर्डर, मजदूर घायल
sheopur news
श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार की मौत, 20 से ज्यादा घायल
gwalior news
राजा की हमराही है 'रानी', 6 साल से कर रहे इसकी सवारी; नजारा देख थम जाती गाड़ियों
narmadapuram news hindi
जेल से छुटकर आरोपी युवती को कर रहा था परेशान, पिता, भाई,जीजा ने युवक को लगाया ठिकाने
chhatarpur news
12 दिन बाद थमा 'चिता आंदोलन', प्रशासन को आदिवासियों ने दी 10 दिन की मोहलत