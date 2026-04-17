मुंबई से पकड़ा गया 3 STUMPS गैंग का मास्टरमाइंड बाबू खेमानी, कई राज्यों में फैला था सट्टे का नेटवर्क, 60 लाख का माल जब्त

3 STUMPS Online Betting: रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के कथिच मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. 17 अप्रैल को उसे फ्लाइट के जरिए रायपुर लाया गया. इस कार्रलाई में उसके साथ जुड़े 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक BMW कार सहित करीब 60 लाख रुपए का सामान जब्त किया है. बाबू खेमानी पर मुंबई और उड़ीसा में किराए के मकानों से ऑनलाइन सट्टा संचालन कराने का आरोप है.

बाबू खेमानी, ‘3 STUMPS’ नाम की ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक का कथित संचालक और एक सट्टेबाजी सिंडिकेट का संदिग्ध सरगना है. जांच में सामने आया है कि बाबू खेमानी के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे, जिसका उसने फायदा उठाकर हाई-प्रोफाइल सट्टेबाजों तक अपनी पहुंच बनाई शुरुआत नें वह मेट्रो, कलर 777 और क्लासिक एक्स 99 जैसे बेटिंग ऐप्स का संचालन करता था. आरोप है कि वह दबाव बनाकर सट्टे से जुड़ी रकम की वसूली करता था. रायपुर पुलिस की सख्ती बढ़ने पर उसने अपना नेटवर्क दूसरे राज्यों में फैलाते हुए ऑनलाइन सट्टा गतिविधियां जारी रखीं. मामले में विदेशी कनेक्शन की संभावना को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

विदेशी कनेक्शन की जांच

पुलिस के अनुसार, बाबू खेमानी 2011 में दुबई, 2023 में थाईलैंड गए थे और 2025 में तीन बार दुबई का दौरा किया. उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है. रायपुर, मुंबई, पुणे और गोवा जैसे शहरों में उसके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की मदद से पैनल चलाए जा रहे थे. जांच से पता चला है कि इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के भीतर अलग-अलग लोगों की खास और निर्धारित भूमिकाएं थीं.

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अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार

महादेव सिंडिकेट की तर्ज पर वह '3 STUMPS' नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर IPL मैचों पर सट्टा लगाने का काम करता था. 13 अप्रैल को गंज थाना पुलिस ने उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था. रायपुर में अपने भाई करण खेमानी की मदद से, वह पुणे,मुबंई और गोवा में बैठकर इन पैनलों को ऑपरेट कर रहा था।.अब तक इस मामले में पुलिस 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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