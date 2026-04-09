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लग्जरी कार, लेडी गैंग और खौफनाक वारदात, देशभर में चेन स्नेचिंग करने वाली हसीनाओं का पर्दाफाश, स्टाइल देख पुलिस भी हैरान

Chain Snatching Lady Gang: रायपुर में लग्जरी कार से चेन स्नेचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. कार्रवाई के दौरान 7 महिला और 1 पुरुष समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:05 AM IST
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Chain Snatching Lady Gang: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लग्जरी कार से घूम-घूमकर सोने की चेन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डी.डी. नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 महिलाओं और 1 पुरुष समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.पुलिस के मुताबिक यह गिरोह भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपियों ने रायपुर शहर में करीब एक दर्जन घटनाएं करना कबूल किया है. सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और मध्यप्रदेश के इंदौर तथा महाराष्ट्र के जलगांव के निवासी हैं.

सब्जी खरीदने गई महिला को बनाया था निशाना
पुलिस के मुताबिक मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी तरुणेन्द्र वर्मा ने डी.डी. नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 अप्रैल को उनकी 66 वर्षीय मां निर्मला वर्मा चंगोराभाठा बाजार में सब्जी खरीदने गई थीं, जहां भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके गले से सोने की चेन पार कर दी. घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में कुछ संदिग्ध महिलाएं पीड़िता के आसपास मंडराती नजर आईं और चेन चोरी करते हुए भी दिखाई दीं.

इनोवा कार समेत दबोचे गए
पुलिस ने इसके बाद तकनीकी विश्लेषण और ट्रैकिंग के जरिए संदिग्धों की पहचान की, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी एक इनोवा कार का इस्तेमाल कर रहे थे. सूचना मिलने पर पुलिस ने भाठागांव बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा, जिसमें सभी आरोपी सवार थे. पूछताछ में पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने चोरी की वारदातें कबूल कर लीं. 

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देश के कई राज्यों में चैन स्नेचिंग 
एंटी क्राइम एन्ड साइबर यूनिट के डीसीपी स्मृतिक राजनाला के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10,500 रुपये नकद, एक सोने की चेन, एक कटर, चार मोबाइल फोन और एक इनोवा वाहन (एमपी 09 बीपी 1064) जब्त किया है. जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 11.30 लाख रुपये आंकी गई है. पूछताछ में आरोपियों ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में भी इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस अब इन राज्यों में दर्ज मामलों से भी आरोपियों के लिंक खंगाल रही है. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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