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रायपुर पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल, 22 इंस्पेक्टरों की बदली जगहें; इन्हें मिली ये नई जिम्मेदारी

cg news: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है और रायपुर पुलिस विभाग से बड़े स्तर पर, 22 इंस्पेक्टरों का तबादला हुआ है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:28 PM IST
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cg 22 inspector transfer news: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है और रायपुर पुलिस विभाग से बड़े स्तर पर, 22 इंस्पेक्टरों का तबादला हुआ है. इस तबादले का उद्देश्य है कि पुलिस डिपार्टमेंट में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता  से काम चल सके. ट्रास्फर लिस्ट में कई निरीक्षकों के नाम सामने आए हैं जिन्हें रायपुर से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में ट्रासंफर किया गया है. 

22 निरीक्षकों का तबादला
छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और अधित मजबूत बनाने और विभिन्न डिपार्टमेंट में नई एनर्जी लाने के लिए रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है. इस ट्रांसफर लिस्ट में 22 निरीक्षकों का नाम सामने आया है जिन्हें अब दूसरे जिलों की जिम्मेदारी संभालने को मिलेगी. थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए ये आदेश रायपुर पुलिस कमिश्नरेट डॉ संजीव शुक्ला द्वारा जारी किया गया था. आज ही रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 22 निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है. 

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इनका हुआ ट्रासंफर
निरीक्षक जितेंद्र जायसवाल को थाना खमतराई, अजय झा को तेलीबांधा और शक्ति सिंह को मौदहापारा भेजा गया है. रितेश मिश्रा को आजाद चौक, राजेश मरई को टिकरापारा और शिव नारायण सिंह को पंडरी थाना की जिम्मेदारी दी गई है. गौतमचंद्र गावड़े को डीडी नगर, दीपेश साहू को देवेंद्र नगर और स्वराज त्रिपाठी को गोलबाजार थाना भेजा गया है. अजीत सिंह राजपूत को सरस्वती नगर, गगन बाजपेयी को कबीर नगर और अजहरुद्दीन को राजेंद्र नगर थाने की जिम्मेदारी मिली है. राजेश कुमार सिंह और मनोज साहू सहित कई निरीक्षकों को यातायात विभाग में पदस्थ किया गया है. रवींद्र यादव को अजाक थाना, जबकि सुनील दास को प्रभारी AHTU बनाया गया है. नरेंद्र साहू को डायल 112 कंट्रोल रूम और दलबहादुर माणिकपुरी को जीवी/डीसीआरबी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

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