Raipur Crime News: शासकीय दफ्तर से AC आउटडोर चोरी का खुलासा, गार्ड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

AC Outdoor Theft Raipur: राजधानी रायपुर के मौदहापारा थाना क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कार्यालय से एसी आउटडोर यूनिट चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. रात्रि गश्त टीम की सतर्कता और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने चोरी की साजिश रचने वाले, चोरी करने वाले और चोरी का माल खरीदने वाले सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी गए 9 एसी आउटडोर यूनिट और नगदी रकम बरामद की गई है.

पुलिस के मुताबिक कार्यालय परिसर से एसी आउटडोर यूनिट चोरी होने की सूचना मिलने पर तत्काल जांच शुरू की गई. जांच के दौरान रात्रि गश्त टीम ने घटना वाली रात कार्यालय के बाहर एक संदिग्ध ऑटो वाहन खड़ा देखा था. पूछताछ में मौजूद लोगों ने गार्ड ड्यूटी और कार्यालयीन कार्य का हवाला देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उन पर लगातार संदेह बना रहा.

पूछताछ जारी

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तकनीकी जांच और पूछताछ के दौरान कार्यालय में तैनात गार्ड से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ. आरोपियों ने सुनसान और अवकाश के दिन चोरी की योजना बनाई थी. 10 मई 2026 को आरोपियों ने मिलकर कार्यालय परिसर से 9 एसी आउटडोर यूनिट निकालकर ई-रिक्शा में लोड किया और मंगल बाजार इलाके में पुराने एसी खरीदने-बेचने वाले व्यक्ति को करीब 1.80 लाख रुपए में बेच दिया. बाद में रकम आपस में बांट ली गई.

चोरी का माल बरामद

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अरविंद कुमार मुखर्जी उर्फ बंटी ने कार्यालय और भवन की जानकारी देकर चोरी की साजिश तैयार की थी. वहीं अन्य आरोपियों ने एसी यूनिट निकालने, परिवहन और बिक्री में सक्रिय भूमिका निभाई. चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी ने यूनिट अपने कब्जे में रखे थे.

मौदहापारा थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 303(2), 317(2), 317(5) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपी

अरविंद कुमार मुखर्जी उर्फ बंटी (58 वर्ष), मौदहापारा

बशारत हुसैन (22 वर्ष), आजाद चौक

मोहम्मद दानिश तंवर (23 वर्ष), आजाद चौक

दानिश खान (22 वर्ष), आजाद चौक

शाह हुसैन (24 वर्ष), आजाद चौक

हसीम हुसैन उर्फ सोनू (34 वर्ष), आजाद चौक

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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