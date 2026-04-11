छत्तीसगढ़ में 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' में बड़ा खुलासा, कैसे हुआ फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश

Raipur News: रायपुर से राजेश निषाद की रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इस मामले में 7 आरोपियों को दबोचा गया है, जिनके पास से 300 से अधिक फर्जी और प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. पुलिस इन सिम कार्ड के उपयोग और इनके जरिए किए गए अपराधों का विस्तृत विश्लेषण कर रही है. गिरफ्तार आरोपी रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार और पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं और मोबाइल दुकानों के माध्यम से सिम बेचने का काम करते थे.

लाखों की साइबर ठगी से जुड़ा नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों की तरफ से बेचे गए सिम कार्ड का उपयोग देशभर में अलग-अलग साइबर ठगी के मामलों में किया जा रहा था. इनमें म्यूल बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर करना, टेलीग्राम रिव्यू टास्क, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी और सस्ते सामान बेचने का झांसा देकर ठगी शामिल है. पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में दो बड़े मामलों का भी खुलासा हुआ है. जिसमें थाना माना (रायपुर ग्रामीण) में दर्ज प्रकरण में 20.28 लाख रुपए की ठगी और थाना आजाद चौक में दर्ज प्रकरण में 6.42 लाख रुपए की ठगी शामिल है. दोनों मामलों की जांच रेंज साइबर थाना रायपुर पुलिस की तरफ से की जा रही है.

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जानिए फर्जी सिम का खेल

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नए सिम लेने या सिम पोर्ट कराने आने वाले ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग करते थे. ई-केवाईसी के दौरान डबल थंब स्कैन और आई ब्लिंक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अतिरिक्त सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेते थे. वहीं, जिन ग्राहकों के पास आधार कार्ड की कॉपी होती थी, उनके नाम पर डी-केवाईसी के जरिए और सिम जारी कर दिए जाते थे. इसके बाद इन फर्जी सिम कार्ड को ऊंचे दामों में अन्य साइबर अपराधियों को बेच दिया जाता था, जो इनका उपयोग ठगी के लिए करते थे.

आरोपियों का नेटवर्क

गिरफ्तार आरोपियों में मोबाइल दुकान संचालक, पॉइंट ऑफ सेल (POS) एजेंट और सिम खरीदकर आगे सप्लाई करने वाले लोग शामिल हैं ये सभी जियो, एयरटेल और VI कंपनियों के सिम कार्ड का अवैध रूप से वितरण कर रहे थे और संगठित तरीके से साइबर अपराधियों को सप्लाई कर रहे थे. साइबर रेंज डीएसपी निशीथ अग्रवाल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सिम कार्ड लेते समय पूरी सतर्कता बरतें और अपने दस्तावेज किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को न दें. यदि किसी को संदेह हो कि उसके नाम पर फर्जी सिम जारी हुआ है, तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करें. रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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