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रायपुर मंडल की 6 लोकल ट्रेनें हुईं बहाल, हजारों यात्रियों की परेशानी होगी दूर, यहां चेक करें शेड्यूल

Chhattisgarh News-रेलवे ने अंडरब्रिज निर्माण के कारण रद्द की गईं 6 लोकल ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया है. 6 मई से यह सभी ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी. इन ट्रेनों के बहाल होने से हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 05, 2026, 07:59 PM IST
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रायपुर मंडल की 6 लोकल ट्रेनें हुईं बहाल, हजारों यात्रियों की परेशानी होगी दूर, यहां चेक करें शेड्यूल

SECR 6 Local Trains Restored-छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने रायपुर मंडल के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में चल रहे रोड अंडरब्रिज (RUB) निर्माण कार्य के चलते रद्द की गई ट्रेनों को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है. रेलवे ने पहले निरस्त और आंशिक रूप से प्रभावित 6 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को बहाल कर दिया है. 6 मई से यह सभी ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी. इन ट्रेनों के फिर से चलने से नियमित सफर करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा. इन ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. 

रोड अंडरब्रिज के चलते हुईं थी रद्द
रेलवे के अनुसार, निपनिया-भाटापारा रेलवे सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग नंबर 380 पर रोड अंडरब्रिज बनाने का काम चल रहा था. इसी के चलते रिलिविंग गर्डर लॉन्चिंग का काम किया गया. रोड अंडरब्रिज के काम के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था. वहीं कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही चलाया गया था. रद्द की गई ट्रेनों में 6 मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल थीं. रेलवे ने कुल 6 ट्रेनों को फिर से बहाल किया है.

4 ट्रेनें फिर से चलेंगी, 2 ट्रेनें बहाल
6 ट्रेनों को रेलवे ने फिर से बहाल किया है. इनमें (68728) रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर, (68734) बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर, (68733) गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर, (68719) बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर शामिल हैं. यह ट्रेनें 6 मई से अपने तय समय के अनुसार चलेंगी. वहीं 2 ट्रेनें, (68861) गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू, (68862) झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू ट्रेनें फिर से पूरे रूट पर चलेंगी. पहले ये ट्रेनें बीच रास्ते तक ही चलाई जा रही थीं. 

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यात्रियों को हो रही थी परेशानी
इन ट्रेनों के रद्द होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था. इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बसों और निजी वाहनों का सफर करना पड़ रहा था. इन यात्रियों में ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग शामिल थे. वहीं छात्रों को भी कॉलेज और कोचिंग पहुंचने में परेशानियां हो रही थीं. 

अब मिली बड़ी राहत 
इन ट्रेनों के बहाल होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. ऑफिस कर्मचारी, छात्रों और अन्य यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी. इसके साथ ही यात्रियों का खर्चा भी कम होगा. 

यह भी पढ़ें-रायपुर में महिला अधिकारी को अश्लील कॉल, संबंध बनाने की मांग की, भेजी अपनी न्यूड फोटो

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