Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3208137
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रायपुर में घर में मिला बम बनाने का सामान, एयरगन, वायर और दो बोतल केमिकल जब्त, पुलिस जांच में जुटी

Raipur News-रायपुर में एक घर से देसी बम बनाने वाला संदिग्ध सामान मिला है. चना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वायड और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. घर से संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है.

 

Written By  Rajesh Nishad|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 07, 2026, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में घर में मिला बम बनाने का सामान, एयरगन, वायर और दो बोतल केमिकल जब्त, पुलिस जांच में जुटी

Bomb Making Material Seized-छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर से संदिग्ध बम सामग्री मिलने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वायड और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. मकान से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध रॉ मटेरियल, तार और अन्य सामान जब्त किया गया है. मौके पर डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर भी पहुंचे. संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है.

महापौर का रिश्तेदार है बैग
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह सामान विजय देवांगन नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो बिरगांव नगर निगम के महापौर का रिश्तेदार है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाने का दावा पुलिस कर रही है. 

मितातिन का है मकान
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मकान रविशंकर शुक्ल वार्ड के रावाभाठा इलाके में मितातिन पुष्पा साहू का है. पुष्पा साहू और उनके परिवार का परिचय विनय देवांगन से है. बुधवार शाम विनय उनके घर बैग लेकर पहुंचा था. विनय ने बैग उनके घर पर छोड़ दिया और थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर चला गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

शक होने पर बैग खोला
दूसरे दिन जब विनय नहीं लौटा तो पुष्पा साहू को शक हुआ. उन्होंने इसकी जानकारी क्षेत्र के पार्षद और पड़ोस में ही रहने वाले नेता प्रतिपक्ष को दी. जब बैग की जांच की गई तो उसमें संदिग्ध बम जैसी सामग्री दिखाई दी. इसके बाद पार्षद ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर नॉर्थ जोन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पुलिस जांच में जुटी
सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वायड और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान एक संदिग्ध बैग से बैटरी, वायर, एयरगन, दो बोतल कैमिकल और डेटोनेटर नुमा सामान बरामद किया गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.

यह भी पढ़ें-पोते के साथ पी शराब, फिर उसी के घर जाकर दादा की कर दी हत्या, वजह जान सन्न रह जाएंगे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsraipur newsRaipur Latest News

Trending news

Sidhi news
सीधी जिला अस्पताल बना तबेला! वार्डों के बाहर घूम रहे मवेशी,सुरक्षा दावों की खुली पोल
Mandsaur News
पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात...
Mohan Yadav
कैसे बदल रहा मध्य प्रदेश? सोमनाथ यात्रा को रवाना करते हुए मोहन यादव ने बताई अहम बात
Mohan Yadav
10वीं-12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मोहन यादव ने पैरेंट्स से की ये बड़ी अपील
Mohan Yadav
64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में नकली नोटों की बड़ी खेप जब्त, CM मोहन ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाई, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट
Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!