रायपुर में बड़ा हादसा, अस्पताल के गटर में उतरे 3 सफाई कर्मचारियों की मौत, इलाके में हड़कंप

3 Sweepers Dies in Raipur-छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल परिसर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां अस्पताल के पीछे बने सीवरेज टैंक की सफाई करने उतरे 3 सफाईकर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई. तीनों मृतकों के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. बाताय जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीनों बेहोश हो गए थे. यह घटना टिकरापारा थाना इलाके की है.

जहरीली गैस की आशंका

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है. अस्पताल प्रबंधन ने सीवरेज टैंक की सफाई के लिए स्वीपर बुलाए थे. आरोप है कि ज्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें बुलाया गया था. सफाई के दौरान जैसे ही पहला कर्मचारी नीचे उतरा, वह जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा. उसे बचाने के लिए एक-एक कर उसके साथी नीचे उतरे, लेकिन गैस के संपर्क में आने से वे दोनों भी बाहर नहीं निकल सके.

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