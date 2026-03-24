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Chhattisgarhरायपुर से जयपुर के बीच फ्लाइट शुरू, किराया 6000 से शुरू, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को फायदा

रायपुर से जयपुर के बीच फ्लाइट शुरू, किराया 6000 से शुरू, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को फायदा

Raipur to Jaipur Flight: रायपुर से जयपुर के बीच फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है. खास बात यह है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा होगा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:01 PM IST
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है. रायपुर से 72 सीटर विमान चलाया जाएगा. यह सुविधा इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से शुरू हुई है. इसके अलावा रायपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से जयपुर के बीच भी सीधी प्लाइट सेवा शुरू हो गई है. ऐसे में अब रायपुर के लोगों को मुंबई और हैदराबाद जाना भी आसान हो जाएगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबी दूरी वाले शहरों की प्लाइट सेवा शुरू करने की डिमांड की जा रही है. जिस पर अब काम किया जा रहा है. 

रायपुर-जयपुर फ्लाइट का शेड्यूल जारी 

रायपुर से जयपुर के बीच चलने वाली फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी हो गया है. जहां रायपुर से सुबह 9 बजे फ्लाइट चलेगी और सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद पहुंच जाएगी. यहां से हैदराबाद से जयपुर के लिए फ्लाइट चलेगी. जहां सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर फ्लाइट चलेगी और दोपहर में 1 बजकर 45 मिनट पर जयपुर आ जाएगी. हालांकि अभी लोगों को सीधी फ्लाइट सेवा शुरू नहीं हुई है. लेकिन रायपुर फ्लाइट के जरिए अब जयपुर जाना आसान हो जाएगा. लेकिन इसके लिए हैदराबाद का रूट लेना होगा. ऐसे में हवाई सुविधा का लाभ मिल जाएगा. 

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दरअसल, पहले रायपुर से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से पर्याप्त समय मिलने की वजह से यात्रियों को जयपुर जाना में आसानी होगी. इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट  भी मिलेगी. जिससे मुंबई जाना भी आसान हो जाएगा. ट्रैवल्स एसोसिएशन का कहना है कि इन फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है. इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइड पर इन फ्लाइट की सीधी सुविधा दिख रही है. 

छत्तीसगढ़ के यात्रियों को फायदा 

इन फ्लाइट के शुरू होने का सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ के यात्रियों को होने वाला है. क्योंकि रायपुर से अब तक जयपुर जाने के लिए दूसरे रूट पकड़ने होते थे. लेकिन अब हैदराबाद से जयपुर के जरिए सीधा रूट पकड़ा जा सकता है. ऐसे में यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इन फ्लाइट्स का लाभ आसानी से यात्रियों  मिल सकेगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में हवाई सेवा विस्तार पर बड़ा फैसला, 11 जिलों को होगा फायदा, जमीन अधिग्रहण होगा 

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