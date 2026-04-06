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शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, वाहन जब्ती के साथ चुकाना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना

Raipur Traffic Police Action: रायपुर में यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक रात में 129 चालकों को पकड़ा. सभी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज कर चालान किया गया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:00 PM IST
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शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, वाहन जब्ती के साथ चुकाना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना

Raipur Traffic Police Action: रायपुर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस सख्त हो गई है. यदि आप शराब पीकर वाहन चला रहे है. तो सतर्क हो जाएं. क्योंकि रायपुर पुलिस न केवल वाहन जब्त कर रही. बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी ठोक रही. शहर के अलग-अलग चौक चौराहों पर पुलिस ने चैकिंग बढ़ा दी है. पुलिस ने 5 अप्रैल की रात शहर के सात प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुल 129 नशेड़ी वाहन चालकों को पकड़ा गया. एक ही रात में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नशे में वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया है. पुलिस इन वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की है. साथ ही इन सभी का चालान कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है.

जनवरी से अब तक 1853 ड्रंक एंड ड्राइव के केस

पुलिस अफसरों की माने तो शहर में होने वाली ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना है. ड्रंक एंड ड्राइव केवल चालक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है. पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक कुल 1853 नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इनमें से प्रत्येक मामले में न्यायालय द्वारा न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि शहर में इस तरह की लापरवाही पर लगातार निगरानी और सख्ती बरती जा रही है.

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सड़क दुर्घटना में पिछले साल 5 हजार से अधिक मौत

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर गौर करें तो करीब 15700 सड़क हादसे हुए हैं. जिसमें 5294 लोगों की मौत हुई है. अकेले राजधानी रायपुर की बात करें तो करीब 2400 सड़क हादसे हुए हैं. जिसमें 582 लोगों की जाने गई है.. पुलिस अफसरों की माने तो ज्यादातर सड़क हादसे की मुख्य वजह ड्रंक एंड ड्राइव है. राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस सख्ती से पेश आ रही है. यही वजह है पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अब तक की सबसे बड़ी रिकार्ड चलानी कार्रवाई की है. पिछले वर्ष पुलिस ने 1537 कार्रवाई साल भर में की थी, वही इस वर्ष जनवरी से अब तक 1853 कार्रवाई की.

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लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि दुर्घटना में कमी लाना

ट्रैफिक डीएसपी सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि ब्रीथ एनालाइजर की मदद से शराब सेवन की पुष्टि होने पर तत्काल चालान की कार्रवाई की जा रही. पुलिस का यह अभियान किसी प्रकार का लक्ष्य पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. यातायात पुलिस की आम नागरिकों से अपील है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

ये भी पढ़ें : BJP विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता को बताया गद्दार, पार्टी की नियुक्तियों पर खड़े किए सवाल, मचा बवाल

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