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रायपुरवासी ध्यान दें! 11 जून को 42 इलाकों में नहीं आएगा पानी, यहां देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Water Supply Disrupted Raipur: रायपुरवासियों के लिए जरूरी खबर है. 11 जून को बिजली लाइन के मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के तीन बड़े फिल्टर प्लांट बंद रहेंगे, जिससे 42 इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. ऐसे में लोगों को पहले से पानी का इंतजाम करने की सलाह दी गई है.

Written ByPooja
Published: Jun 09, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:37 AM IST
रायपुरवासी ध्यान दें! 11 जून को 42 इलाकों में नहीं आएगा पानी, यहां देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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