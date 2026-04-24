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महिला ने खुद को देशभक्त बताते हुए बिजली बिल देने से किया इंकार, जमकर मचाया हंगामा, जान बचाकर भागा इंजीनियर

Electricity Bill Dispute: रायपुर के हीरापुर विद्युत कार्यालय में बिजली बिल को लेकर एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया. महिला ने बिल को तुरंत शून्य करने की मांग की, भुगतान से इनकार किया और खुद को देश भक्त बताते हुए जमकर हंगामा मचाया.

 

Written By  Rajesh Nishad|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:35 PM IST
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महिला ने खुद को देशभक्त बताते हुए बिजली बिल देने से किया इंकार, जमकर मचाया हंगामा, जान बचाकर भागा इंजीनियर

Electricity Bill Dispute: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हीरापुर विद्युत कार्यालय में बिजली बिल को लेकर एक महिला द्वारा जमकर हंगामा करने का मामला सामने आया है. महिला ने बिजली बिल को तत्काल शून्य करने की मंग करते हुए कर्मचारियों से विवाद शुरू कर दिया. महिला खुद को देशभक्त बताते हुए बिजली बिल का भुगतान करने से इनकार किया और जमकर बवाल मचाया.

इंजीनियर जान बचाकर दफ्तर से भागा
पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने शिकायत की है कि सोनडोंगरी निवासी मीना कौर अपने घरेलू बिजली बिल को लेकर कार्यालय पहुंची. बिल को तत्काल शून्य करने की मांग कर रही थी. इसी बात पर आक्रोशित होकर अश्लील गाली-गलौच करने लगी. घटना के दौरान महिला ने कार्यालय में रखे रजिस्टर, ग्लास और टेबल के शीशे सहित अन्य सामानों में तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं, उसने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी. महिला के आक्रामक व्यवहार से घबराकर असिस्टेंट इंजीनियर को अपनी जान बचाने के लिए कार्यालय से बाहर निकलना पड़ा.

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कार्यालय में मची अफरा-तफरी
घटना के समय कार्यालय में ठेकेदार और अन्य तकनीकी स्टाफ मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखा और सुना. सभी कर्मचारियों के सामने हुए इस हंगामे से कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ित असिस्टेंट इंजीनियर ने मामले की लिखित शिकायत आमानाका थाना में दर्ज कराई है. शिकायत में महिला पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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