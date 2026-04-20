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प्रेमी के घर संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश, इंस्टा पर लाइव आकर करता था मारपीट, महफूज खान पर लगे गंभीर आरोप

Raipur News-रायपुर में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितयों में प्रेमी के घर मिला है. युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक शादी के लिए दबाव बना रहा था. वह अक्सर मारपीट कर उसे परेशान करता था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और जांच में जुट गई है.

 

Edited By:  Harsh Katare|Reported By: Rajesh Nishad|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:06 PM IST
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प्रेमी के घर संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश, इंस्टा पर लाइव आकर करता था मारपीट, महफूज खान पर लगे गंभीर आरोप

Girl Body Found at Lovers House-छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर युवती का शव लटका मिला है. प्रेमी के घर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम कविता दास है. युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी महफूज खान शादी के लिए उसपर दबाव बना रहा था. उसके साथ मारपीट करता था. परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है. 

फंदे पर लटका मिला शव
यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषी नगर इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, घटना 19 अप्रैल की दरमियानी रात का है. युवती अपने कथित प्रेमी महफूज खान के घर में थी, जहां उसने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी.  सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, तो घरवालों ने खिड़की से झांककर देखा, जिसमें वह फंदे से लटकी मिली. इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस की माने तो युवती पर शादी के लिए आरोपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते आत्महत्या की गई.

शादी का बना रहा था दबाव
मृतक की मां ललिता दास और बहन दुर्गा ने आरोप लगाया है कि महफूज खान युवती पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के पहले वह कविता को अपने साथ लेकर गया और उसकी हत्या कर दी. परिजनों ने यह भी बताया कि पहले भी आरोपी महफूज इंस्टाग्राम में लाइव आकर कविता के साथ मारपीट किया करता था. परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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आरोपी हिरासत में, जांच जारी
एसीपी नवनीत पाटिल ने बताया कि आरोपी महफूज को हिरासत में ले लिया गया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी शादी के लिए दबाव बना रहा था. उसने मानसिक तौर पर मृतका को परेशान कर दिया था. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. युवती ने परेशान होकर आरोपी के घर ही फांसी लगा ली. फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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