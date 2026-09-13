/छत्तीसगढ़ में सजेगा उद्योगों का महाकुंभ: युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, जॉब प्लेसमेंट की भी तैयारी

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छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय औद्योगिक मेले का आयोजन होने जा रहा है. साइंस कॉलेज के ओपन ग्राउंड में 18 से 20 सितंबर 2026 तक 14वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026 लगाया जाएगा. इसे प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक महाकुंभ बताया जा रहा है. इस मेले में देशभर के बड़े उद्योगपति, MSME सेक्टर के उद्यमी, स्टार्टअप्स और निवेशक शामिल होंगे. आयोजन का मुख्य मकसद स्थानीय युवाओं को उद्योग से जोड़ना, नए निवेश लाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है.
युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका
यह कार्यक्रम युवाओं और छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा. मेले में उद्योगों को सीधे छात्रों से जोड़ने के लिए जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई है. साथ ही युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को देश भर के बड़े निवेशकों के सामने अपने नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस आइडिया दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा.
औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
यह मेला माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME), उभरते स्टार्टअप्स, निवेशकों और युवाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का काम करेगा. इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से बड़े उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर, निवेशक और खरीदार रायपुर पहुंचेंगे. इवेंट के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ खास बातचीत भी होगी.
युवाओं के लिए क्यों है ये मेला खास?
इस मेले का मुख्य मकसद स्थानीय युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना, नए निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है. यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए एक बड़ा मंच होगा, जहां आधुनिक मशीनरी और नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. यह मेला युवाओं और छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि यहां प्लेसमेंट कैंप के जरिए नौकरी के सीधे मौके मिलेंगे, जहां छात्र मौके पर ही इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं. युवा उद्यमी बड़े निवेशकों के सामने अपने बिजनेस आइडिया पेश कर सकते हैं और फंडिंग हासिल कर सकते हैं. जाने-माने उद्योगपति बिजनेस शुरू करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में जानकारी देंगे. इंजीनियरिंग और IT के छात्र नई मशीनरी के लाइव डेमो से जरूरी जानकारी हासिल करेंगे. इस तरह, यह मेला न सिर्फ़ औद्योगिक क्षेत्र को बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को भी बड़ी गति देगा.
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