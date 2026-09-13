/छत्तीसगढ़ में सजेगा उद्योगों का महाकुंभ: युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, जॉब प्लेसमेंट की भी तैयारी

युवाओं के लिए क्यों है ये मेला खास?

इस मेले का मुख्य मकसद स्थानीय युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना, नए निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है. यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए एक बड़ा मंच होगा, जहां आधुनिक मशीनरी और नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. यह मेला युवाओं और छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि यहां प्लेसमेंट कैंप के जरिए नौकरी के सीधे मौके मिलेंगे, जहां छात्र मौके पर ही इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं. युवा उद्यमी बड़े निवेशकों के सामने अपने बिजनेस आइडिया पेश कर सकते हैं और फंडिंग हासिल कर सकते हैं. जाने-माने उद्योगपति बिजनेस शुरू करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में जानकारी देंगे. इंजीनियरिंग और IT के छात्र नई मशीनरी के लाइव डेमो से जरूरी जानकारी हासिल करेंगे. इस तरह, यह मेला न सिर्फ़ औद्योगिक क्षेत्र को बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को भी बड़ी गति देगा.