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छत्तीसगढ़ में सजेगा उद्योगों का महाकुंभ: युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, जॉब प्लेसमेंट की भी तैयारी

Chhattisgarh News: रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 18 से 20 सितंबर तक 14वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर लगेगा. यह मेला छोटे उद्योगों, नए स्टार्टअप, निवेश, रोजगार और नए आइडियाज के लिए एक बड़ा मंच होगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 13, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:51 AM IST
छत्तीसगढ़ में सजेगा उद्योगों का महाकुंभ: युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, जॉब प्लेसमेंट की भी तैयारी
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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