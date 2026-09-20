अंडमान की खाड़ी से आ रही आफत! छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से 4 मौत

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छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर को मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने 22 सितंबर से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है, जिसके 22 सितंबर की शाम तक कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की प्रबल संभावना है.
पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, मौसम सिस्टम के 21 सितंबर को पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन और 22 सितंबर को पश्चिमी-मध्य क्षेत्र के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है. इसके 23 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है.
बिजली गिरने से चार की मौत
शनिवार को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में अलग-अलग घटनाओं में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं में तीन अन्य लोग घायल भी हुए. आज भी राज्य में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव और बीजापुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
22 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी
आने वाले दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार 22 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. इसके बाद 23 और 24 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
रायपुर का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर में बादल छाए रहने, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान किसी सुरक्षित, पक्के मकान में रहें और पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें.
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