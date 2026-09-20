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अंडमान की खाड़ी से आ रही आफत! छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से 4 मौत

छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है. वहीं 22 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान है.

Written ByPooja
Published: Sep 20, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:32 AM IST
अंडमान की खाड़ी से आ रही आफत! छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से 4 मौत

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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