मुंह में कपड़ा ठूंसकर खाट के नीचे छिपाया...रायपुर में युवती का अपहरण, घर में बंधक बनाकर रखा

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरंग थाना इलाके में 22 साल की एक युवती के अपहरण और उसे बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक युवती अपनी नानी के घर से लौट रही थी, तभी आरोपी हनी (उर्फ दीपक) ने उसका अपहरण कर लिया. वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसने युवती के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे खाट के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को उसके वहां होने का पता न चले.
आरोपी मौके से फरार
काफी समय बाद जब युवती तय समय पर घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए और उसे खोजने लगे. खोजबीन के दौरान उन्हें आरोपी के घर पर युवती के होने की जानकारी मिली. वे वहां पहुंचे और उसे सुरक्षित बचा लिया. हालांकि आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा.
मुंह में कपड़ा ठूंसकर खाट के नीचे छिपाया
पुलिस के अनुसार आरोपी ने बेहद बेरहमी और युवती की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था. हाथ-पैर बांध दिए और उसे अपने घर में एक खाट के नीचे छिपा दिया था. जब काफी समय बीतने के बाद भी वह घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार वालों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत उसे खोजना शुरू कर दिया.
पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज किया केस
तो वहां का नजारा देखकर वे हैरान और परेशान रह गए. उन्होंने तेजी दिखाते हुए अपनी बेटी को आरोपी की चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया. इसी बीच खुद को फंसा हुआ पाकर आरोपी हनी उर्फ़ दीपक वहां से भाग निकला. तत्परता दिखाते हुए आरंग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है. पुलिस टीमें फरार आरोपी को पकड़ने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.
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