/सोनमणि बोरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छग में 23 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर बदले; देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

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छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. राज्य में कई IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक 1999 बैच के IAS अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. संगीता को सचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है.
जारी आदेशों के अनुसार, मुंगेली, कवर्धा, कांकेर, गरियाबंद और शक्ति समेत कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया है. रणबीर शर्मा को गरियाबंद का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वहीं, कुंदन कुमार को मुंगेली से हटाकर कांकेर के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अमृत विकास टोपनो का शक्ति से मुंगेली कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है, और जयश्री जैन को शक्ति का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. इसी तरह, तुलिका प्रजापति को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से हटाकर कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया है.
छत्तीसगढ़ में कई कलेक्टरों के तबादले
कबीरधाम के मौजूदा कलेक्टर गोपाल वर्मा को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, गरियाबंद के कलेक्टर भगवान सिंह उइके को सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है. तनुजा सलाम का खेल और युवा कल्याण निदेशक के पद से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है. इसके अलावा, लीना कोसम को दुर्ग नगर निगम का आयुक्त और रोमा श्रीवास्तव को जिला पंचायत सरगुजा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है.
इन सीनियर IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
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