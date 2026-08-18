/सोनमणि बोरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छग में 23 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर बदले; देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. राज्य में कई IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक 1999 बैच के IAS अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. संगीता को सचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है.