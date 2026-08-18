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सोनमणि बोरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छग में 23 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर बदले; देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

छत्तीसगढ़ में 23 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है. मंत्रालय से लेकर जिलों तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं. सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन विभाग की कमान सौंपी गई है.

Reported BySatya Prakash
Published: Aug 18, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:45 PM IST
सोनमणि बोरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छग में 23 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर बदले; देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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