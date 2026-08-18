शिकायतें आती रहीं, अधिकारी सोते रहे...रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने ली 4 साल के मासूम की जान

राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े-बड़े दावों वाला शहर है, लेकिन बारिश आते ही तस्वीर कुछ ऐसी सामने आती है, जहां सड़क और नाले के बीच का फर्क तक नजर नहीं आता. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर-अमलीडीह इलाके में बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया. इसी जलभराव के बीच 4 साल का मासूम अपनी बहन के साथ दुकान पहुंचा था. लेकिन लौटते वक्त पानी के बीच मौजूद खुले नाले और गड्ढे की चपेट में आ गया. हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं. जिस जगह बच्चा पानी में गिरा, वहां से करीब 200 मीटर दूर उसका शव मिला. एक परिवार का चिराग बुझ गया. पूरे इलाके में मातम पसरा है. लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है. पानी भरने के बाद सड़क, गड्ढे और खुले नाले के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इलाके में नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन तक हो चुका है. लेकिन जमीन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ. यानी समस्या नई नहीं थी, शिकायतें भी नई नहीं थीं, लेकिन समाधान का इंतजार जरूर जारी रहा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जलभराव की समस्या को लेकर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई. लेकिन हर बारिश के साथ हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं और इस बार इसी जलभराव ने एक मासूम की जान ले ली.