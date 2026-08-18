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शिकायतें आती रहीं, अधिकारी सोते रहे...रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने ली 4 साल के मासूम की जान

Raipur Waterlogging Case: रायपुर के गांधीनगर-अमलीडीह इलाके में बारिश के पानी में डूबे खुले नाले/गड्ढे में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई. बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान से लौट रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से जलभराव की समस्या है और नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ.

Written ByRajesh NishadEdited ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:26 PM IST
शिकायतें आती रहीं, अधिकारी सोते रहे...रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने ली 4 साल के मासूम की जान
Image Credit: AI Generated Images

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Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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