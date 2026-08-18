शिकायतें आती रहीं, अधिकारी सोते रहे...रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने ली 4 साल के मासूम की जान

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Raipur Incident News: राजधानी रायपुर में सिस्टम की लापरवाही ने एक बार फिर एक मासूम की जिंदगी छीन ली है. बारिश के पानी में डूबने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान जा रहा था. लेकिन बारिश के पानी में सड़क, गड्ढे और खुले नाले का फर्क मिट चुका था और मासूम उसी पानी में समा गया. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इलाके में जलभराव की शिकायतें पहले भी होती रही हैं. नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन काम अब तक जमीन पर शुरू नहीं हुआ. यानी सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, सवाल उस पूरे सिस्टम पर है, जो हादसा होने के बाद जागता है.
राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े-बड़े दावों वाला शहर है, लेकिन बारिश आते ही तस्वीर कुछ ऐसी सामने आती है, जहां सड़क और नाले के बीच का फर्क तक नजर नहीं आता. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर-अमलीडीह इलाके में बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया. इसी जलभराव के बीच 4 साल का मासूम अपनी बहन के साथ दुकान पहुंचा था. लेकिन लौटते वक्त पानी के बीच मौजूद खुले नाले और गड्ढे की चपेट में आ गया. हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं. जिस जगह बच्चा पानी में गिरा, वहां से करीब 200 मीटर दूर उसका शव मिला. एक परिवार का चिराग बुझ गया. पूरे इलाके में मातम पसरा है. लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है. पानी भरने के बाद सड़क, गड्ढे और खुले नाले के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इलाके में नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन तक हो चुका है. लेकिन जमीन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ. यानी समस्या नई नहीं थी, शिकायतें भी नई नहीं थीं, लेकिन समाधान का इंतजार जरूर जारी रहा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जलभराव की समस्या को लेकर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई. लेकिन हर बारिश के साथ हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं और इस बार इसी जलभराव ने एक मासूम की जान ले ली.
पहले भी दो बच्चों की हुई मौत
ये पहली घटना भी नहीं है. इससे पहले टाटीबंध इलाके में गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं, कुछ महीने पहले रामकृष्ण अस्पताल में गटर साफ करने उतरे तीन लोगों की मौत ने भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे. लगातार हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं. लेकिन क्या सिस्टम इन हादसों से कोई सबक ले रहा है? इस घटना के बाद रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता दी है. आकाश ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि राजधानी रायपुर को पूरे प्रदेश में विकसित शहर माना जाता है. अगर यहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बाकी जगहों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है. उनके मुताबिक, स्थानीय लोग घटना से पहले ही जलभराव की शिकायत लेकर जोन कार्यालय पहुंचे थे. लेकिन उसी शाम हादसा हो गया.
नगर निगम हरकत में आया
वहीं, अब हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आया है. निगम कमिश्नर संबित मिश्रा ने नाले के डिजाइन और तकनीकी स्थिति के परीक्षण की बात कही है. उनके मुताबिक, मौके पर टीम भेजी गई है. तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जलभराव के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. जहां बसाहट है, वहां ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए परीक्षण करेंगे. तकनीकी परीक्षण, जांच, प्रोजेक्ट और कार्रवाई ये सब अब हो रहा है. लेकिन क्या ये सब उस वक्त नहीं हो सकता था, जब स्थानीय लोग जलभराव की शिकायत लेकर निगम तक पहुंच रहे थे? अगर नाला खुला था, अगर जलभराव की समस्या पहले से थी, अगर सड़क और नाले का फर्क बारिश में खत्म हो जाता था, तो फिर हादसे से पहले सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए? फिलहाल, एक मासूम की मौत ने रायपुर नगर निगम के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. आखिर इस मौत की जवाबदेही किसकी है? क्या निगम प्रशासन इस हादसे से सबक लेकर जलभराव और खुले नालों की समस्या का स्थायी समाधान करेगा? या फिर सिस्टम अगली बारिश और किसी अगले मासूम की मौत का इंतजार करता रहेगा?
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