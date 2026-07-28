₹4,999 की एंट्री, मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन का ऑफर...रायपुर में फिर वायरल हुआ सीक्रेट पूल पार्टी का पोस्टर

पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू की मामले की जांच

पोस्टर सामने आने के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्टर को फैलाने के लिए किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया और क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी. फिलहाल पुलिस वायरल पोस्टर की सच्चाई की जांच कर रही है और आयोजकों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पोस्टर किसी असली कार्यक्रम से जुड़ा है या इसे सिर्फ़ पब्लिसिटी के मकसद से फैलाया गया था.