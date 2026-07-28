Add Zee Business As A Preferred Source
App

₹4,999 की एंट्री, मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन का ऑफर...रायपुर में फिर वायरल हुआ सीक्रेट पूल पार्टी का पोस्टर

रायपुर में सोशल मीडिया पर कथित प्राइवेट पूल पार्टी का एक पोस्टर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. पोस्टर में ₹4,999 की एंट्री फीस, सीक्रेट लोकेशन और एक्ट्रेस व मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन का दावा किया गया है.

Written ByRajesh NishadEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:34 AM IST
₹4,999 की एंट्री, मॉडल्स के साथ इंटरेक्शन का ऑफर...रायपुर में फिर वायरल हुआ सीक्रेट पूल पार्टी का पोस्टर

About the Author

Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छतरपुर अस्पताल में बड़ी लापरवाही! लिफ्ट के पास गैलरी में महिला का प्रसव
chhatarpur news18 min ago
2
Mohan Yadav41 min ago
3
cm mohan yadav3 hrs ago
4
nishatpura railway station3 hrs ago
5
ujjain news7:33 AM IST