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छत्तीसगढ़ में 8 IAS और 19 SAS अफसरों के तबादले, रेमिजियस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार, देखिए पूरी लिस्ट

Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईएएस और 19 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. जारी आदेश के मुताबिक कई नगर निगमों के आयुक्तों और विभिन्न जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं.

Written ByPooja
Published: Jul 08, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:23 PM IST
छत्तीसगढ़ में 8 IAS और 19 SAS अफसरों के तबादले, रेमिजियस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार, देखिए पूरी लिस्ट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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