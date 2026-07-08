छत्तीसगढ़ में 8 IAS और 19 SAS अफसरों के तबादले, रेमिजियस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार, देखिए पूरी लिस्ट

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Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेव (IAS) के 8 और 19 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. जारी आदेश के तहत कई नगर निगमों के आयुक्तों और विभिन्न जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) के तबादले किए गए हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश के अनुसार, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वरिष्ठ IAS अधिकारी रेमिजियस एक्का को शहरी प्रशासन और विकास विभाग के साथ-साथ राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग में उप-सचिव नियुक्त किया गया है. प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. सुरुचि सिंह को भिलाई नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है.
जयंत नाहटा को धमतरी का सीईओ नियुक्त किया गया
जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी का सीईओ नियुक्त किया गया है. एम भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा का सीईओ नियुक्त किया गया है. तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर का सीईओ नियुक्त किया गया है. दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है.
इंद्रजीत बर्मन को मिली स्वास्थ्य सेवा विभाग की जिम्मेदारी
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवा विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राजीव कुमार पांडे को उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात किया गया है.
नयनतारा को मिली चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी
भारती चंद्राकर को मार्कफेड में, दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में और नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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