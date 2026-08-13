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छत्तीसगढ़ के 19 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक, 15 अगस्त को CM साय करेंगे सम्मानित

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगे.

Written ByRajesh NishadEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:03 AM IST
छत्तीसगढ़ के 19 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक, 15 अगस्त को CM साय करेंगे सम्मानित

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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