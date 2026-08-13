छत्तीसगढ़ के 19 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक, 15 अगस्त को CM साय करेंगे सम्मानित

राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज

इस बीच, राजधानी रायपुर में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं. आज पुलिस परेड ग्राउंड में फुल-ड्रेस रिहर्सल हो रही है. स्वतंत्रता दिवस की मुख्य परेड के दौरान कुल 17 टोलियां सलामी देंगी. इस साल परेड में BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टोलियों के साथ-साथ बिहार पुलिस की एक टुकड़ी भी शामिल होगी. छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ियों के अलावा जेल पुलिस, होम गार्ड और NCC की यूनिट्स भी परेड में हिस्सा लेंगी. माउंटेड यूनिट और डॉग स्क्वाड अपने खास प्रदर्शन से मुख्य आकर्षण होंगे. IPS विमल कुमार पाठक परेड कमांडर होंगे, जबकि निशांत कुमार कुर्रे 2IC की ज़िम्मेदारी संभालेंगे.