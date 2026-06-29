नकटी गांव में प्रशासन की कार्रवाई, 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, 48 मकानों पर चला बुलडोजर

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके में स्थित नकटी गांव में प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है. प्रशासन ने गांव के वार्ड नंबर 16 और 17 में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू किया है. यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चले और किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, इसके लिए आधी रात से ही गांव को छावनी में बदल दिया गया है और 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.
ग्रामीण कर रहे विरोध
दूसरी ओर ग्रामीण इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे यहां बरसों से रह रहे हैं और कई परिवारों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिले हैं. ऐसे हालात में उन्हें अचानक कब्जा करने वाला बताकर बेदखल करना गलत है. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस कार्रवाई को रोके और मामले पर फिर से विचार करे.
48 मकानों पर बुलडोजर एक्शन
भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासनिक टीम ने कुल 48 घरों को गिराने या हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका स्थानीय ग्रामीण एकजुट होकर कड़ा विरोध कर रहे हैं. जहां जिला प्रशासन का दृढ़ता से कहना है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के जरिए किए गए थे और नियमों के अनुसार इन्हें हटाया जाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इस कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित मानते हैं.
इस बीच प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वे यहां कुछ दिनों से नहीं, बल्कि कई सालों से रह रहे हैं. साथ ही, उनका दावा है कि इनमें से कई घर सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए मंजूर और बनाए गए थे. फिलहाल, भारी पुलिस बल की मौजूदगी और ग्रामीणों के विरोध के कारण नकटी गांव में हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है.
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