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नकटी गांव में प्रशासन की कार्रवाई, 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, 48 मकानों पर चला बुलडोजर

Raipur News: प्रशासन ने रायपुर के माना इलाके में स्थित नकटी गांव में बड़े पैमाने पर बेदखली की कार्रवाई शुरू की है. वार्ड 16 और 17 में अवैध कब्जों को हटाने के लिए आधी रात से ही 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

Written ByRajesh NishadEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 29, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:17 AM IST
नकटी गांव में प्रशासन की कार्रवाई, 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, 48 मकानों पर चला बुलडोजर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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