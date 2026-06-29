नकटी गांव में प्रशासन की कार्रवाई, 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, 48 मकानों पर चला बुलडोजर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके में स्थित नकटी गांव में प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है. प्रशासन ने गांव के वार्ड नंबर 16 और 17 में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू किया है. यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चले और किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, इसके लिए आधी रात से ही गांव को छावनी में बदल दिया गया है और 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.