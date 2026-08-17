/नितिन नबीन को बदनाम करने की कोशिश? तिरंगा फहराते फोटो से छेड़छाड़ का आरोप, रायपुर में कांग्रेस नेता पर FIR

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान का मामला सामने आया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की शिकायत पर सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. शिकायत में कांग्रेस IT सेल के बेमेतरा जिला अध्यक्ष अरुण साहू पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर करने और इस तरह उसका अपमान करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के अनुसार बीजेपी नेता नितिन नबीन ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने निवास पर तिरंगा फहराया था. आरोप है कि कांग्रेस नेता ने इस तस्वीर को एडिट किया और इंटरनेट पर वायरल कर दिया. तस्वीर के साथ इस तरह छेड़छाड़ की गई थी जिससे जनता के बीच गुमराह करने वाला संदेश फैले.
नितिन नबीन को बदनाम करने की कोशिश?
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई और इस मामले को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बदनाम करने की कोशिश भी की गई. शिकायत के अनुसार, विवादित पोस्ट को बाद में हटा दिया गया, लेकिन तब तक वह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था. हालांकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को पोस्ट का स्क्रीनशॉट सौंप दिया है और पुलिस उसी के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी
सिविल लाइन पुलिस ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 और BNS की धारा 356 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई, उससे कथित छेड़छाड़ और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. जांच अभी चल रही है और इसके नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपों की सच्चाई की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी.
गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है. जो लोग सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारी फैलाएंगे या राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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