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नितिन नबीन को बदनाम करने की कोशिश? तिरंगा फहराते फोटो से छेड़छाड़ का आरोप, रायपुर में कांग्रेस नेता पर FIR

रायपुर के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की छवि खराब करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. यह शिकायत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने दर्ज कराई है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 17, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:20 AM IST
नितिन नबीन को बदनाम करने की कोशिश? तिरंगा फहराते फोटो से छेड़छाड़ का आरोप, रायपुर में कांग्रेस नेता पर FIR

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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