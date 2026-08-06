/सीता माता और साधु-संतों पर कथित अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम युवक ने किया पोस्ट, बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर माता सीता और हिंदू संतों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने की खबरों के बाद हंगामा मच गया है. इस घटना से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देर रात सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल का आरोप है कि राजा तालाब के रहने वाले वसीम अहमद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, उनका कहना है कि अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह अकाउंट असल में रायपुर के वसीम का ही है.
सीता माता और साधु-संतों पर कथित अभद्र टिप्पणी
दरअसल, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों को लेकर रायपुर में भारी आक्रोश है. बुधवार शाम बजरंग दल के सदस्य थाने पहुंचे और सोशल मीडिया पर माता सीता और हिंदू संतों के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध किया. इस पोस्ट की जानकारी मिलते ही, बजरंग दल के अधिकारी और कार्यकर्ता देर रात एकजुट होकर सिविल लाइंस थाने पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस स्टेशन पहुंचने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विवादित पोस्ट _wasim_ahmed_1 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से शेयर की गई थी. उनका दावा है कि यह सोशल मीडिया अकाउंट रायपुर के राजा तालाब इलाके में रहने वाले वसीम अहमद का है, जिसने जान-बूझकर हिंदू धर्म, माता सीता और संतों के बारे में अपमानजनक बातें कहीं. शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर सेल इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच कर रही है और अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह अकाउंट असल में रायपुर के वसीम का है की नहीं. इसके अलावा प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन में बजरंग दल ने कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा.
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