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सीता माता और साधु-संतों पर कथित अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम युवक ने किया पोस्ट, बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग

Raipur News: राजधानी रायपुर में हिंदू देवी-देवताओं और साधु-संतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बजरंग दल में काफी आक्रोश है. बजरंग दल के कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग को लेकर देर रात थाने पहुंचे.

Written Byrupesh guptaEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 06, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:31 AM IST
सीता माता और साधु-संतों पर कथित अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम युवक ने किया पोस्ट, बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग

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