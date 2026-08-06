/सीता माता और साधु-संतों पर कथित अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम युवक ने किया पोस्ट, बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस स्टेशन पहुंचने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विवादित पोस्ट _wasim_ahmed_1 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से शेयर की गई थी. उनका दावा है कि यह सोशल मीडिया अकाउंट रायपुर के राजा तालाब इलाके में रहने वाले वसीम अहमद का है, जिसने जान-बूझकर हिंदू धर्म, माता सीता और संतों के बारे में अपमानजनक बातें कहीं. शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर सेल इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच कर रही है और अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह अकाउंट असल में रायपुर के वसीम का है की नहीं. इसके अलावा प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन में बजरंग दल ने कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा.