/छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला, 42 कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द, कॉपियों में मिले एक जैसे जवाब; दोबारा जांच में बढ़े अंक

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छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला सामने आया है. छत्तीसगढ़ राज्य कर (GST) विभाग ने 2021-2022 में हुई सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों को भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. विभाह ने सभी 42 अधिकारियों को उनके पुराने पदों पर वापस पदस्थ करने का आदेश जारी किया है. इन कर्मचारियों को 2021 और 2022 में आयोजित सीमित भर्ती परीक्षा के जरिए क्लर्क के पद से कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया था. बाद में इस भर्ती परीक्षा को लेकर शिकायतें सामने आईं.
जांच में कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जिनसे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. चुने गए कर्मचारियों की आंसर शीट की जांच के दौरान एक जैसे जवाब मिले. इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें दोबारा मूल्यांकन के बाद मार्क्स बढ़ गए थे. एक और बड़ी गड़बड़ी यह पता चली कि अटेंडेंस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, जिनसे यह पता चल सके कि कौन से कर्मचारी असल में परीक्षा में शामिल हुए थे. इन बातों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए. जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने परीक्षा और उसके तहत की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया. साथ ही, 42 कर्मचारियों को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद से हटाने और उन्हें क्लर्क के तौर पर उनके मूल पदों पर वापस भेजने का आदेश जारी किया गया है.
उत्तर-पुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब मिले
जांच समिति ने पाया कि चुने गए कई उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब थे. कुछ जवाब मॉडल उत्तरों से बहुत ज्यादा मिलते-जुलते थे. GST की धाराओं और नियमों से जुड़े सवालों के जवाबों में भी समानताएं देखी गईं. यह भी पता चला कि गणित के कुछ सवालों के जवाब सीधे लिख दिए गए थे, बिना किसी रफ वर्क के. इसके अलावा, खूबचंद बघेल की जीवनी पर आधारित निबंध वाले हिस्से में भी कुछ चुने गए उम्मीदवारों के जवाब एक जैसे पाए गए. जांच के दौरान, परीक्षा केंद्र का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं मिल सका. नतीजतन, इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया गया था कि असल में कौन-कौन से उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.
जांच रिपोर्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया रद्द
इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन कमिटी की भूमिका की भी जांच की गई. कमिटी में तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कल्पना तिवारी, तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर टी.आर. धुर्वे और असिस्टेंट कमिश्नर रौशन सिंह शामिल थे. जांच के दौरान उस समय पद पर रहे अधिकारियों से भी पूछताछ की गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया.
42 इंस्पेक्टरों पुराने पदों पर भेजा गया वापस
राज्य कर विभाग के आदेश के बाद 2021 और 2022 में चुने गए सभी 42 इंस्पेक्टरों का प्रमोशन रद्द कर दिया गया है. अब उन्हें उनके पुराने पदों पर वापस भेज दिया जाएगा.
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