/छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला, 42 कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द, कॉपियों में मिले एक जैसे जवाब; दोबारा जांच में बढ़े अंक

जांच में कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जिनसे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. चुने गए कर्मचारियों की आंसर शीट की जांच के दौरान एक जैसे जवाब मिले. इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें दोबारा मूल्यांकन के बाद मार्क्स बढ़ गए थे. एक और बड़ी गड़बड़ी यह पता चली कि अटेंडेंस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, जिनसे यह पता चल सके कि कौन से कर्मचारी असल में परीक्षा में शामिल हुए थे. इन बातों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए. जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने परीक्षा और उसके तहत की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया. साथ ही, 42 कर्मचारियों को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद से हटाने और उन्हें क्लर्क के तौर पर उनके मूल पदों पर वापस भेजने का आदेश जारी किया गया है.