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छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला, 42 कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द, कॉपियों में मिले एक जैसे जवाब; दोबारा जांच में बढ़े अंक

छत्तीसगढ़ राज्य कर (GST) विभाग ने 2021-2022 में आयोजित समीति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर क्लर्क से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाए गए 42 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. परीक्षा को लेकर शिकायतों के बाद जांच कराई गई थी.

Reported ByRajesh Nishad
Published: Sep 16, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:16 PM IST
छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला, 42 कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द, कॉपियों में मिले एक जैसे जवाब; दोबारा जांच में बढ़े अंक

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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