/शिवकुमार डहरिया बीरगांव और धनेंद्र साहू भिलाई की संभालेंगे जिम्मेदारी, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक किए नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

नगर पंचायतों के लिए भी ऑब्जर्वर नियुक्त

नगर निगमों के अलावा, कांग्रेस ने पांच नगर परिषदों और छह नगर पंचायतों के लिए भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. उनकी जिम्मेदारी संबंधित निकायों में पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख करना होगी. ये ऑब्जर्वर स्थानीय संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाएंगे. साथ ही, वे पार्टी की चुनावी रणनीति, स्थानीय राजनीतिक हालात और संगठनात्मक तैयारियों से जुड़ी जानकारी राज्य-स्तरीय संगठन तक पहुंचाएंगे. नगर निकाय चुनावों से पहले, कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर संगठन में नई जान फूंकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी का मकसद स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियों में तेजी लाना और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है.