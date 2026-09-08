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शिवकुमार डहरिया बीरगांव और धनेंद्र साहू भिलाई की संभालेंगे जिम्मेदारी, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक किए नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 08, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:38 PM IST
शिवकुमार डहरिया बीरगांव और धनेंद्र साहू भिलाई की संभालेंगे जिम्मेदारी, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक किए नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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