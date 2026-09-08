/शिवकुमार डहरिया बीरगांव और धनेंद्र साहू भिलाई की संभालेंगे जिम्मेदारी, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक किए नियुक्त, देखें पूरी लिस्ट

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नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मे संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए पार्टी ने विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नियुक्तियों से जुड़ी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने प्रमुख नगर निगमों की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है.
इन्हें मिली जिम्मेदारी
नगर पंचायतों के लिए भी ऑब्जर्वर नियुक्त
नगर निगमों के अलावा, कांग्रेस ने पांच नगर परिषदों और छह नगर पंचायतों के लिए भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. उनकी जिम्मेदारी संबंधित निकायों में पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख करना होगी. ये ऑब्जर्वर स्थानीय संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाएंगे. साथ ही, वे पार्टी की चुनावी रणनीति, स्थानीय राजनीतिक हालात और संगठनात्मक तैयारियों से जुड़ी जानकारी राज्य-स्तरीय संगठन तक पहुंचाएंगे. नगर निकाय चुनावों से पहले, कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर संगठन में नई जान फूंकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी का मकसद स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियों में तेजी लाना और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है.
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