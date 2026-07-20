'UCC पर भ्रम फैला रहा विपक्ष ...', कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का हमला, बोले-आदिवासियों को नहीं होगी कोई दिक्कत

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छत्तीसगढ़ में महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है, स्मार्ट मीटर नई तकनीक का हिस्सा हैं कांग्रेस का अनावश्यक राजनीति करना उचित नहीं.
कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम का हमला
विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राशि नहीं मिलने के आरोप पर अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा विकास में राजनीति करती रही है, जबकि भाजपा की राजनीति विकास के लिए है राज्य सरकार पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए काम कर रही है और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, भेदभाव की राजनीति कांग्रेस ने की थी, जिसे जनता देख चुकी है.
यूसीसी को लेकर बोले अरुण साव
यूसीसी को लेकर कांग्रेस द्वारा आदिवासी समाज को नुकसान होने के आरोपों पर अरुण साव ने कहा, सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है. संविधान की भावना के अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति लोगों से राय-मशविरा कर सरकार के सामने प्रारूप प्रस्तुत करेगी.
नीट परीक्षा विवाद और युवाओं के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम
सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई, इसके बावजूद विपक्ष सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी ठोस तथ्य नहीं रख सकी, कांग्रेस केवल साय सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है, जबकि प्रदेश में सुशासन की सरकार काम कर रही है.
कांग्रेस पर कसा तंज
भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ आने के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, कांग्रेस में कब झगड़ा होगा और कब दोस्ती, यह कोई नहीं जानता, कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत और न नेतृत्व. उन्होंने CAG रिपोर्ट को लेकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति थी, यह जनता ने देखा है, कांग्रेस को न जनता की चिंता थी और न ही प्रदेश के विकास की उनकी राजनीति केवल अपने परिवार और सत्ता तक सीमित रही.
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