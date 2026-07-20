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'UCC पर भ्रम फैला रहा विपक्ष ...', कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का हमला, बोले-आदिवासियों को नहीं होगी कोई दिक्कत

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. उन्होंने यूसीसी को लेकर भी कांग्रेस पर पलटवार किया.

Written ByRajesh NishadEdited By:Pooja
Published: Jul 20, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:08 PM IST
'UCC पर भ्रम फैला रहा विपक्ष ...', कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का हमला, बोले-आदिवासियों को नहीं होगी कोई दिक्कत

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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