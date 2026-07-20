'UCC पर भ्रम फैला रहा विपक्ष ...', कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का हमला, बोले-आदिवासियों को नहीं होगी कोई दिक्कत

नीट परीक्षा विवाद और युवाओं के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम

सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई, इसके बावजूद विपक्ष सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी ठोस तथ्य नहीं रख सकी, कांग्रेस केवल साय सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है, जबकि प्रदेश में सुशासन की सरकार काम कर रही है.