/आग की लपटों में घिरी युवती लगा रही थी मदद की गुहार...छेड़छाड़ का विरोध करने पर सनकी ने की जलाने की कोशिश, रायपुर में खौफनाक वारदात

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. बताया जा रहा है कि युवकी ने छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद सनकी युवक ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगी दी. घटना में युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
युवती की चीख सुनकर आए लोग
यह घटना माना पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई. आरोपी वीरू धीवर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी गुस्से से भर गया. आरोप है कि विरोध से नाराज होकर वीरू ने उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. अचानक आग की लपटों में घिरने पर युवती मदद के लिए चिल्लाई.युवती की चीखें सुनकर आस-पास के लोग घटनास्थल पर दौड़े. उन्होंने आग बुझाई और उसे तुरंत अस्पताल ले गए. घटना की सूचना मिलने पर माना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
बुरी तरह झुलसी युवती
पीड़िता के बयान और शुरुआती तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी वीरू धिवर के खिलाफ छेड़छाड़ और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है. पुलिस की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है. पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने के कारण युवती के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह जल गए हैं. उसकी हालत गंभीर है और उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है. पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज करने और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए अस्पताल पहुंच गई है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने इस मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आरोपी और युवती पहले से एक-दूसरे को जानते थे. घटना वाली जगह के आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है. इसके अलावा पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था और वारदात के बाद आरोपी किस तरफ भागा. पुलिस का कहना है कि सबूतों और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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