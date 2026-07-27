मीटर रीडिंग कर्मचारियों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम, सरकार पर भी जमकर साधा निशाना

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CG Smart Meter News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मार्ट मीटर, परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. दरअसल, रायपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में विद्युत मीटर रीडरों के प्रदर्शन में पूर्व सीएम शामिल हुए. जहां उन्होंने मीटर रीडरों के समर्थन में दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से प्रदेशभर के विद्युत मीटर रीडिंग कर्मचारी की नौकरी खतरे में है. स्मार्ट मीटर लगने से रीडिंग कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे. स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल बढ़ गया है. बिजली बिल बढ़ने का कारण स्मार्ट मीटर है. राज्य सरकार इसमें दोषी है. स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर लगाने के लिए आवेदन करना चाहिए.
वहीं परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है. इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- "एक आरएसएस का आदमी हटा, दूसरा आरएसएस का आदमी बैठ गया है. नाग नाथ की जगह सांप नाथ आ गया. प्रधान की जगह जोशी आ गया. पूरे सिस्टम में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं. सरकार की नीयत ठीक नहीं है वह किसी भी स्तर तक जा सकते हैं. जब तक आरएसएस का सिस्टम में दखल रहेगा कुछ नहीं बदलेगा."
आज डंगनिया, रायपुर में विद्युत मीटर रीडिंग श्रमिक संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया।
श्रमिकों की निम्न मुख्य मांगें हैं :
1. स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड (रिचार्ज) प्रणाली में परिवर्तित करने से पूर्व प्रदेश के सभी कार्यरत मीटर… pic.twitter.com/LxqjmjoyHu
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 27, 2026
'यह केवल षड्यंत्र कर सकते हैं'
भाजयुमो और एबीवीपी की योजनाओं से युवाओं को जोड़ने के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, "यह केवल षड्यंत्र कर सकते हैं, यह षड्यंत्रकारी लोग हैं. आजादी से लेकर आज तक केवल षड्यंत्र करने का काम किए हैं." ई-20 ईंधन को लेकर उन्होंने कहा, "गाड़ी का एवरेज पूरी तरह से खत्म हो गया है. हर घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, मगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां है. नितिन गडकरी ने गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है." इसके बाद उन्होंने कहा कि "देखिए पूरे जो सिस्टम है उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं. राम मंदिर भी देख लिए. कैसे ये चढ़ावा चोरी किए हैं. इसी प्रकार से परीक्षा में भी पूरे चाहे विश्वविद्यालय में सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं."
'छात्रों का देश दुश्मन बना लिए'
उन्होंने आगे कहा, "इनकी नियत ही ठीक नहीं है. ये अपने आदमियों को भरना चाहते हैं तो अपने आदमी भरने के लिए वो किसी स्तर पर जा सकते हैं. प्रधानमंत्री जी भले टास्क फोर्स बनाए लेकिन जब तक आरएसएस के लोगों को वहां दखल रहेगा, यह सिस्टम सुधरने वाला नहीं है." बिहार में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के एके-47 से फायरिंग करते दिखने के मामले और राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा, "बेहद गंभीर मामला है. छात्रों का देश दुश्मन बना लिए हैं. ये कोई एके-47 लेकर क्या सीमा में लड़ाई कर रहे हैं? ये हमारे अपने बच्चे हैं. ये पुलिस वाले जो चला रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो बारहवीं पढ़ रहे हैं."
'गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया'
उन्होंने आगे कहा, "हाई स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं. लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने जो रवैया अपनाया है वो बेहद दुखद है और इसके लिए अमित शाह को जवाब देना चाहिए. जवाबदेही तय होनी चाहिए." षड्यंत्र के मुद्दे पर उन्होंने दोहराया, "ये केवल षड्यंत्र कर सकते हैं. ये षड्यंत्रकारी लोग हैं. आजादी से लेकर आज तक ये लोग षड्यंत्र ही किए हैं और कुछ नहीं कर सकते." ई-20 ईंधन को लेकर उन्होंने कहा, "ये अब गडकरी का नंबर है. सब गाड़ी की एवरेज खत्म हो गया है. ये तो हर घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, लेकिन हर घर में पेट्रोल, डीजल की गाड़ी जरूर है और वो पूरे लोगों की गाड़ी को सत्यानाश कर दिया है."
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