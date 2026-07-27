मीटर रीडिंग कर्मचारियों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम, सरकार पर भी जमकर साधा निशाना

'यह केवल षड्यंत्र कर सकते हैं'

भाजयुमो और एबीवीपी की योजनाओं से युवाओं को जोड़ने के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, "यह केवल षड्यंत्र कर सकते हैं, यह षड्यंत्रकारी लोग हैं. आजादी से लेकर आज तक केवल षड्यंत्र करने का काम किए हैं." ई-20 ईंधन को लेकर उन्होंने कहा, "गाड़ी का एवरेज पूरी तरह से खत्म हो गया है. हर घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, मगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां है. नितिन गडकरी ने गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है." इसके बाद उन्होंने कहा कि "देखिए पूरे जो सिस्टम है उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं. राम मंदिर भी देख लिए. कैसे ये चढ़ावा चोरी किए हैं. इसी प्रकार से परीक्षा में भी पूरे चाहे विश्वविद्यालय में सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं."