Add Zee Business As A Preferred Source
App

मीटर रीडिंग कर्मचारियों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम, सरकार पर भी जमकर साधा निशाना

Bhupesh Baghel Statement: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मार्ट मीटर, परीक्षा में गड़बड़ी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मीटर रीडिंग कर्मचारियों का भी समर्थन किया.

Written ByRajesh NishadEdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:50 PM IST
मीटर रीडिंग कर्मचारियों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम, सरकार पर भी जमकर साधा निशाना
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज
mandla news4:49 PM IST
2
Narmadapuram news4:31 PM IST
3
actor kartik aaryanJul 27
4
gwalior crime newsJul 27
5
dhar bhojshalaJul 27