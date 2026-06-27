कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन, भूपेश बघेल ने भी दिया 'गुरु मंत्र'

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Chhattisgarh Congress News: रायपुर के अभनपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन आयोजित हुआ. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती और जनसंपर्क के विभिन्न पहलुओं पर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से जनता की आवाज बनेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर संघर्ष किया जाएगा.
भूपेश बघेल ने प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना, इतिहास और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने जिला अध्यक्षों को जनता के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रेरित किया. भूपेश बघेल ने कहा कि इस प्रशिक्षण से जिला अध्यक्षों को संगठन संचालन और राजनीतिक रणनीति की बेहतर समझ मिलेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और संगठन की गतिविधियों में दिखाई देगा.
अभनपुर में जारी कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के 8वें दिन व्याख्यान के माध्यम से संगठन की मजबूती पर अपनी बात रखी.
साथ ही सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सभी आक्रामक तरीके से जनता की लड़ाई लड़ेंगे. हमारे नेता श्री… pic.twitter.com/xVYyohzOsk
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 27, 2026
अलग-अलग मुद्दों पर संवाद
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान जिला अध्यक्षों के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए गए. उन्होंने आगे बतायि कि इससे कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों की शंकाओं का समाधान हुआ और उन्हें विपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिला. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षित जिला अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन को और अधिक सक्रिय बनाएंगे और जनहित के मुद्दों को मजबूती के साथ जनता के बीच उठाएंगे.
राम मंदिर मामले पर बोली
अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामले पर भूपेश बघेल ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा और इस मामले में व्यापक कार्रवाई होनी चाहिए. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अयोध्या में मर्यादा को ठेस पहुंची है और नैतिकता की बातें करने वाले लोग अब उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह 'राम नाम की लूट' है और अपने बयान में भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए.
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