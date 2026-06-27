Add Zee Business As A Preferred Source
App

कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन, भूपेश बघेल ने भी दिया 'गुरु मंत्र'

Bhupesh Baghel News: रायपुर के अभनपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के आठवें दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष का आह्वान किया. साथ ही राम मंदिर चंदा मामले में भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:09 PM IST
कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन, भूपेश बघेल ने भी दिया 'गुरु मंत्र'
Image Credit: Chhattisgarh Congress NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'राजकुमार' बनकर रह रहा था सैयद इसरार, फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पुलिस जांच जारी
jabalpur news1 hr ago
2
gwalior news2 hrs ago
3
CM Kisan Kalyan Yojana3 hrs ago
4
Kailash Vijayvargiya12:26 PM IST
5
Chhindwara News12:04 PM IST