कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन, भूपेश बघेल ने भी दिया 'गुरु मंत्र'

Chhattisgarh Congress News: रायपुर के अभनपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन आयोजित हुआ. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती और जनसंपर्क के विभिन्न पहलुओं पर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से जनता की आवाज बनेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर संघर्ष किया जाएगा.